Политологи - опора режима

В удивительное время, все-таки, мы живем.

В стране стартовал всероссийский конкурс политологов.

Не врачей, не строителей, не доярок, — политологов.

Сам Кириенко об этом объявил — говорит: «Эти специалисты востребованы невероятно».

Интересно получается: политики в современном смысле этого слова, то есть конкурентной, многопартийной борьбы за умы избирателей, за реальную власть в России нет, есть только ее имитация с муляжами парламентских якобы «партий» и тщательно отрепетированной «победой партии власти».

Политики нет. И не предвидится.

А политологи «востребованы невероятно».

Что бы это значило?

От редакции: Обратим внимание - конкурс не политтехнологов, а именно политологов. Хотя именно творческие проекты политтехнологов могли бы конкурировать за сердца избирателей и кошельки заказчиков. Но политтехнологии сегодня не могут быть востребованы за отсутствием легальное политики. Более того, слишком интересные и слишком смелые политтехнологические решения могут только повредить - напугать "дирекцию единого заказчика" в лице АП.

Поэтому бывшие политтехнологи все больше профессионализируются в роли управдомов.

А вот политологи, то есть специалисты, исследующие и приемлемым образом описывающие существующую поганую действительность (с 1 февраля даже материться в соцсетях запретят) - «востребованы невероятно».

Как художники эпохи "большого стиля" были нужны для увековечивания в массовом сознании величия эпохи. Не случайно же в СССР число дипломированных профессиональных художников было больше, чем во всей остальной Европе вместе взятой. Чтоб в каждом сельском клубе...

Теперь, видимо, в каждом сельсовете будет сидеть свой политолог, объясняющий населению, почему все так хорошо, что лучше просто и быть не может. Не случайно же кафедры политологии образовались мгновенно во всех вузах на базе кафедр научного коммунизма...

А.Б.