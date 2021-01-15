Кремль потратит 295 млн рублей на мониторинг оппозиции в соцсетях

Кремль в текущем году потратит 295 млн рублей на мониторинг СМИ, мессенджеров и соцсетей. Как сообщают "Открытые медиа" в новый госконтракт на выполнение этих услуг добавили анализ сообщений, касающихся "электоральных процессов", политических партий и несистемной оппозиции, а также реакции граждан на события в стране. Закупка проводилась у единственного поставщика, компании ООО "М 13", которая владеет аналитической системой "Катюша".

В техзадании контракта отмечается растущее влияние на повестку "незарегистрированных как СМИ интернет-ресурсов, включая социальные сети и мессенджеры", а также "участившаяся практика использования интернет-ресурсов, включая чаты и телеграмм-каналы для вбросов информации и дезинформации дискредитирующего и/или иного деструктивного характера".

Согласно контракту, подрядчик должен обеспечить заказчика не только контентом из СМИ и программой для сортировки и просмотра материалов, но и "достоверной статистической информацией о возникновении и динамике развития" инфоповодов, которые чаще всего обсуждают пользователи соцсетей и мессенджеров, а также их реакции на ключевые публикации.

В частности, для управления пресс-службы президента состав статистической информации должен "позволять проводить анализ" в таких направлениях, как "электоральные процессы в России", "политические партии и несистемная оппозиция", "борьба с коррупцией" и даже "реформа отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами". Кроме того, исполнитель должен настроить систему мониторинга на анализ освещения в СМИ мероприятий с участием президента, упоминаний об акциях протеста, массовых беспорядках, митингах, пикетах и забастовках, освещения тем, связанных с безработицей, публикаций с упоминанием президента в зарубежной прессе и отношения к России в мире, а также анализ освещения деятельности глав регионов и заксобраний и цитирования в прессе сотрудников АП. Аналогичные настройки с поправкой на освещение деятельности премьер-министра должны работать и для сотрудников аппарата правительства.

Система также должна составлять список "Топ-100" авторов в соцсетях по размеру аудитории, уровню вовлечённости и влияния на аудиторию с указанием имени, аватара, "тональности" сообщений, выявлять "всплески активности рейтинговых авторов". В общей сложности система должна исследовать не менее 75 миллионов сообщений в месяц из не менее чем 12 тысяч аккаунтов и каналов в соцсетях, а мониторинг СМИ должен охватывать не менее 6 каналов ТВ, 2000 региональных и 300 зарубежных изданий, 50 радиостанций и 9194 интернет-СМИ.

Услуги будут оказываться до конца этого года и обойдутся в 295 млн рублей. Ранее аналогичные услуги стоили в среднем 70 миллионов рублей в год. По подсчетам издания, цена увеличилась пятикратно.