Число россиян-банкротов выросло почти на 73% за год

Число признанных банкротами граждан РФ за 2020 г. выросло на 72,6% и достигло 119 тысяч человек, следует из данных единого федерального реестра "Федресурс".

"В сегменте потребительских банкротств продолжился бурный рост. Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 году составило 119 049, что на 72,6% больше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении "Федресурса".

Отмечается, что 2020 году 94,5% банкротств происходили по инициативе самих граждан, в 2019 г. эта доля составляла 90,7%. Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5% до 4,6%, ФНС России - снизилась с 1,7% до 1,0%.

Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года, до конца 2020 года несостоятельными стали 282,3 тыс. граждан РФ.