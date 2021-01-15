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Московский листок

Число россиян-банкротов выросло почти на 73% за год

Опубликовано 15.01.2021 в разделе комментариев 1

Число россиян-банкротов выросло почти на 73% за год

Число признанных банкротами граждан РФ за 2020 г. выросло на 72,6% и достигло 119 тысяч человек, следует из данных единого федерального реестра "Федресурс".

"В сегменте потребительских банкротств продолжился бурный рост. Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2020 году составило 119 049, что на 72,6% больше, чем в 2019 году", - говорится в сообщении "Федресурса".

Отмечается, что 2020 году 94,5% банкротств происходили по инициативе самих граждан, в 2019 г. эта доля составляла 90,7%. Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 7,5% до 4,6%, ФНС России - снизилась с 1,7% до 1,0%.

Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года, до конца 2020 года несостоятельными стали 282,3 тыс. граждан РФ.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7759 написал 15.01.2021 13:56
карлик в 2020 стал банкротом моральным?
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