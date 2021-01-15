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Московский листок

Кремль выделил полмиллиона рублей на блог Александра Невского в Instagram

Опубликовано 15.01.2021 в разделе комментариев 1

Кремль выделил полмиллиона рублей на блог Александра Невского в Instagram

Фонд президентских грантов выделил 496 тысяч рублей на создание в социальной сети Instagram блога князя Александра Невского. Реализацией проекта займется автономная некоммерческая организация "Группа разработки анимационных и мультимедийных материалов и арт-проектов" из Калининграда. Вместе с софинансированием общая сумма расходов составит 891,7 тыс. рублей.

"Проект приурочен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, одного из самых значимых правителей в истории нашего Отечества, чьи дипломатические и военные подвиги оказали колоссальное влияние на судьбу государства и народа, во многом предопределив ход русской истории", - указано в описании проекта.

Отмечается, что блог призван сформировать у молодежи "верную систему социальных координат", привить им традиционные моральные ценности путем распространения проверенных исторических фактов.

В Instagram-аккаунте Александра Невского планируется размещаться иллюстрированные статьи на историческую тему патриотического характера, а также минутные анимационные документальные ролики. Целевая группа - школьники 13–18 лет и студенты. Планируемый̆ минимальный охват — 5 тыс. пользователей̆.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7759 написал 15.01.2021 13:59
Самый из самых значимых - карлик, кто не согласен - тот "антисемитская свинья" ?
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