Кремль выделил полмиллиона рублей на блог Александра Невского в Instagram

Фонд президентских грантов выделил 496 тысяч рублей на создание в социальной сети Instagram блога князя Александра Невского. Реализацией проекта займется автономная некоммерческая организация "Группа разработки анимационных и мультимедийных материалов и арт-проектов" из Калининграда. Вместе с софинансированием общая сумма расходов составит 891,7 тыс. рублей.

"Проект приурочен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, одного из самых значимых правителей в истории нашего Отечества, чьи дипломатические и военные подвиги оказали колоссальное влияние на судьбу государства и народа, во многом предопределив ход русской истории", - указано в описании проекта.

Отмечается, что блог призван сформировать у молодежи "верную систему социальных координат", привить им традиционные моральные ценности путем распространения проверенных исторических фактов.

В Instagram-аккаунте Александра Невского планируется размещаться иллюстрированные статьи на историческую тему патриотического характера, а также минутные анимационные документальные ролики. Целевая группа - школьники 13–18 лет и студенты. Планируемый̆ минимальный охват — 5 тыс. пользователей̆.