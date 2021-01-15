Судьба завода "Севкабель" в первую очередь в руках трудового коллектива

В конце декабря стало известно, что все сотрудники ленинградского завода «Севкабель» получили уведомление о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией.

24 ноября предприятие было признано банкротом по суду. Введена упрощенная процедура банкротства и сразу же - конкурсное управление.

По сообщениям в СМИ, 500 работников (весь коллектив завода) получили уведомления о сокращении от конкурсной управляющей - Елены Савчук.

О перспективах дальнейшей работы завода ничего не ясно, ряд источников и вовсе говорит о том, что вероятность возобновления деятельности Севкабеля невелика.

По словам Савчук, если кредиторы — банк непрофильных активов «Траст» (собственник «Севкабеля») и «Сбербанк» — примут решение о возобновлении деятельности завода, то «никто сотрудников увольнять не будет».

Ранее сообщалось, что управляющий директор банка непрофильных активов «Траст» Александр Меньщиков заверил, что в планах банка сохранить средний менеджмент и работников «Севкабеля» и возобновить работу завода в январе 2021 года. Была информация и о переносе производства на площадку Кировского завода.

Но теперь в пресс-службе банка сообщают:

«Решения будут приниматься собранием кредиторов по итогам завершения передачи предприятия конкурсному управляющему и проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности».

Однако по мнению экспертов, с Севкабелем уже никто не захочет работать, так как о ликвидации предприятия было заявлено публично.

Также СМИ напоминают, что по состоянию на ноябрь 2020 года долги ПК «Севкабель» (среди кредиторов — банк непрофильных активов «Траст», «Сбербанк», а также компании ООО «Импегната» и ООО «Верста») уже составляли 5,5 млрд руб. Сумма, мягко говоря, впечатляющая. Что же надо было сделать, чтобы прибыльное предприятие (а только 2019 год был закончен с прибылью в 620 млн рублей), которое все это время было добросовестным налогоплательщиком, загнать в такой ужасающий долг?

Причиной банкротства «Севкабеля» называют поручительство по кредитам АО «Росскат», которому принадлежит завод. Данная компания купила предприятие еще в конце 2017 года. Интересно также, что «Росскат» в свою очередь управляется банком «Траст», для которого, по словам экспертов, недвижимость и завод — не профильные активы.



***

Редакция связалась с представителем инициативной группы работников завода Вячеславом Прошиным, и вот что нам рассказали о проблеме:

- Здравствуйте, Вячеслав! Расскажите о текущей обстановке на предприятии.

- Здравствуйте. Наш завод до ноября-декабря 2020 работал в полную силу. Мы приносили прибыль, но при этом принадлежали компании «Росскат», у которой, судя по всему, начались финансовые проблемы, и она заложила наш завод в банк.

Нами еще управляла такая компания как УК «Политбюро». При ней все было хорошо: вовремя выплачивались зарплаты, больничные, отпускные, простоев не было. Но после того, как в ноябре нас признали банкротом, случился сбой.

Грубо говоря, «Росскат» подставил нас перед кредиторами, и мы оказались заложниками не своих долгов.

У нас дружный коллектив, заводу 141 год. Это историческое предприятие, но его начали разваливать. Процедура банкротства идет по закону, арбитражный суд назначил конкурсного управляющего. Это Елена Николаевна Савчук из Подольска Московской области.

По началу была задержка зарплаты в декабре, так как Савчук только вступала в свою должность, но мы пытались ликвидировать задолженность, и в итоге все причитающиеся выплаты работникам до Нового Года были произведены.

Но еще в ноябре-декабре происходил переезд на Кировский завод. И нас, скажем так, «поймали» как раз в тот момент. И получилось, что заморозка прошла и на Кировском заводе, все затормозили. На самом Севкабеле всех отправили в простой после того, как признали банкротом. Всех работников перевели на 2/3 от среднего заработка. Суммы, разумеется, у всех разные. Народ, конечно, пострадал. Сами понимаете, что всего 75% от среднего заработка – небольшая сумма. Но задержек пока не было.

И вот сейчас мы в стадии банкротства, люди сидят по домам, линии разобраны. Правда, управляющий занимается своей работой, ведь надо теперь провести оценку всего имущества предприятия.

Мы создали инициативную группу работников из трех человек. Группа плотно работает с Савчук. Раньше она не шла нам навстречу, но теперь, после наших многочисленных переговоров с ней, жалоб и обращений, она все-таки идет нам на уступки. Правда и то не совсем так, как бы мы хотели.

Вот у нас на складах накопилось большое количество продукции. Почти на 300 млн рублей. Этих денег хватило бы на локацию на Кировский завод и на погашение части долга. Если бы произошел запуск производства на новой площадке и установка линий, то нас бы купил новый инвестор и не как металлолом. Наше предприятие может приобрести и государство (в лице Министерства Обороны, например), мы производим продукцию для нужд оборонного комплекса, атомной отрасли. Но мы не понимаем, почему нашу продукцию не сбывают. На все вопросы по этому поводу управляющая отмалчивается. Завод был прибыльным, конкурентоспособным, шел по программе импортозамещения.

Сейчас мы продолжаем биться, посмотрим, что будет сейчас после Нового года. 13 января, например, зарплату за вторую половину декабря выплатили вовремя.

Сам губернатор Санкт-Петербурга знает о нашей проблеме, но пока не предпринял никаких шагов по ее решению.

12 января я встречался с полномочным представителем президента по Северо-Западному округу Борисом Угрюмовым, который пообещал посодействовать в решении нашей проблемы, а также принял письмо, подготовленное для президента трудовым коллективом Севкабеля.

Мы хотим спасти свое предприятие, пытаемся достучаться до верхов, чтобы они нас заметили.

***

Ситуация с Севкабелем требует внимания со стороны не только местных, но и федеральных властей. Работники не должны страдать из-за долгов, в которые они не влезали.

Само по себе банкротство еще не означает ликвидацию предприятия, не обосновывает необходимость перевода в простой. Тем более, если, по заверениям трудового коллектива, есть возможность сбывать продукцию и погасить сначала хотя бы часть долга. А потому поведение конкурсного управляющего в данной ситуации вызывает немало вопросов.

Судьба предприятия в первую очередь в руках трудового коллектива, который сейчас должен добиваться широкого освещения проблемы в СМИ, сбыта продукции, сохранения рабочих мест и проведения открытого аукциона. При широкой поддержке общественности и сплоченности коллектива всего этого можно добиться.

Нельзя допустить потерю уникального предприятия и высококвалифицированного трудового коллектива, который в свою очередь обращается ко всем средствам массовой информации с просьбой помочь в освещении данной проблемы!