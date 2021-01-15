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Московский листок

Старые новогодние подарки авиастроителям - 5 дней на сбор пожиток и выметаться!

Опубликовано 15.01.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Старые новогодние подарки авиастроителям - 5 дней на сбор пожиток и выметаться!

14 января, аккурат на Старый Новый год, в дом 9 по 9-й улице Соколиной Горы (бывшее общежитие авиамоторного завода «Салют») заявились приставы. Одной из семей, той, которую фемидозные служители нашли на месте, показали бумажку с требованием выселиться в течении 5 дней под угрозой штрафа в 5 тысяч рублей. Остальным понаклеивали на двери бумажек с требованием 19 января явиться к ведущему судебному приставу исполнителю измайловского РОСП Киселевой М.Ю.

 

Отметим, что решение о выселении было вынесено судом первой (!) инстанции и подана апелляция. Куда люди пойдут в мороз — а пофигу. И судье пофигу, и приставам пофигу. И чиновникам из ДГИ (подавшим иск) — пофигу. На решение о выселении подана апелляция. А всё равно пофигу. Судя по всему, врагам трудового народа ждать некогда. Им бизнес с домом крутить надо.

 

Напоминаем, работники авиамоторного завода «Салют» получили своё жильё от завода ещё при прошлой дирекции (тогда их собирали по всей стране, как ценных специалистов), прожили в доме несколько десятков лет, оплачивали коммунальные платежи. Но за это время поменялось и руководство завода, и взгляд московских властей на самих авиастроителей.

 

С 2011 года начались попытки массового выселения людей на улицу. Конечно же, заводчане решительно встали на защиту своих жилищных прав, за несколько лет при поддержке московских коммунистов и Движения общежитий Москвы был проведён ряд оборонительных кампаний протеста — митинги, пикеты, коллективные визиты в различные столичные ведомства, в 2012-м году салютовцы приняли наряду с другими жителями общежитий (также пострадавших от притеснения властей) участие в круглосуточном майском лагере у мэрии. И ситуация вокруг пострадавших жильцов стала меняться — оказалось, что власти пытались выселить салютовцев на улицу напрасно, оказалось, что заводчане имеют все права на получение нового жилья. В скором времени это и было исполнено, и большинство жителей дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы получили в течение следующих двух лет новое жильё.

 

Но почему-то это жилищное решение обошло пять семей. И эти пять семей, оставшись в доме одни, без поддержки разъехавшихся соседей, испытали на себе всю тяжесть преследования городской власти. Им то отключали воду, то заваривали двери. А теперь вот подключили и судебную машину.



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