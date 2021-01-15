Замглавы МВД Беларуси рассказал об убийствах протестующих и концлагерях для "особо острокопытных"

Объединение силовиков Белоруссии BYPOL опубликовало на своем ютуб-канале запись, на которой человек с голосом, похожим на действующего заместителя министра внутренних дел Беларуси Николая Карпенкова рассказал о совещании у президента республики Александра Лукашенко, на котором обсуждались планы по превращению республики во вторую "Северную Корею".

В начале записи выступающий рассказывает о российском пистолете Ярыгина, который белорусские силовики получили на вооружение, а также о способах его применения для наступления летального исхода.

"Мощь неимоверная у него. Поэтому, как президент говорил, что, если прет на тебя, если прет на тебя — применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил, и что наделал, когда придет в сознание. Ну нанесите ему что-то в таком ну виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога. Потому что, в основном, все те, кто выходит на улицы на данный момент поучаствовать в рельсовой войне, получается, те, которые блокируют дороги, нападают на милиционеров, бросают коктейли «Молотова» — те же террористы. Это лишние люди в нашей стране. И этому сегодня было посвящено очень-очень много, на том небольшом совещании, которое проводил глава государства… Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия. Безумно, говорит, сразу, говорит, конечно, из оружия лупить не надо. Надо, говорит, дать человеку шанс в этой ситуации, чтобы он осознал. Но, а если нет, если нет, тогда, получается, уже рубануть, так рубануть! Потому что время такое, не цветная революция — гибридная война", - говорит предположительно Карпенков.

По его словам, именно от резиновой пули в начале минских протестов погиб Александр Тарайковский. Тогда как согласно официальной версии МВД, причиной его смерти стал взрыв бомбы, которую он хотел бросить в силовиков.

"Мы, получается, взяли вчера коробку картонную. В четыре ряда ее сложили, поставили на стул, [говорит что-то неразборчиво] получается, взяли и испытали. Получается, картонная коробка насквозь и стул насквозь, получается, и понятно, чего умер этот пьяница и дебил, как его? Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь. Он стоял там в майке, и, я думаю, что с обратной стороны майки она не застрянет", - говорит голос, похожий на замминистра МВД.

"Пришло время, когда, получается, ни один сотрудник правоохранительных органов даже, получается, омоновец, не должен выходить на массовые беспорядки, не имея с собой огнестрельного оружия. Поэтому пришло другое время. Время, получается, жестких действий с оглядкой на, скажем так, политические моменты, так как мы, получается, страна, которая интегрирована в мировое сообщество, и обязана соблюдать ряд определенных действий для того, чтобы мы не выглядели как изгои — вот это время, оно закончилось. Наступило другое время, и это время, получается, требует более молодых, более решительных людей, которые через себя переступили", - отметил выступающий.

Кроме того, он сообщил о планах властей по созданию спецлагеря для бессрочного отселения лиц, повторно принявших участие в акциях протеста. "Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных, такой для отселения. И поставить колючую проволоку, получается, по периметру. Два помещения сделать: топка — этаж, кормили — этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится", - говорит мужчина.