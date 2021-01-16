Диалектика, или не все генералы - дураки

17 января Алексей Навальный планирует возвращение в Россию, в Москву. О чём осведомлён даже ленивый «патриот», которого сегодня агитируют за тысячу рублей создавать во Внуково толкучку. Дабы сторонники Навального не чувствовали себя вольготно.

Что произойдёт в аэропорту, если самолёт сядет во Внуково?

Думаю, власть не настолько глупа – как ни крути, но там работают не только выслужившиеся перед начальством сотрудники силовых ведомств, – чтобы Алексея задерживать на трапе самолёта. А тем более прямо в зале прилёта на глазах почтенной публики. Да и не все генералы – дураки, как думают некоторые либералы. Грозясь отобрать у них высокие пенсии. С подобным подходом они политический режим в России никогда не поменяют. Силовики будут стоять насмерть! Белоруссия – тому пример. А кому охота влачить жалкое существование на среднюю пенсию в размере 14 924 рублей, о которой рапортует нам Росстат за 2020 год? И это диалектика.

Транспортная полиция, по наводке тюремщиков, торжественно встретит Алексея у трапа самолёта. Посочувствует. Думаю, даже искренне. Ведь они тоже учили в школах МВД диалектику и понимают, что происходит в России. И вежливо попросят проследовать с ними в отдельный кабинет. Исключительно для дружеской беседы. И безопасности. Экстремисты кругом. В аэропортах особенно. Возможно, одного возьмут для правдоподобности. Но отпустят, вручив честно заработанную тысячу. Остальные сами сбегут с получкой.

После непродолжительной беседы и уточнения обстоятельств, которые и так давно известны им – и не только им, но и всему цивилизованному миру, – Алексея Навального любезно доставят прямо к дверям его квартиры, которую предварительно распечатают, поскольку она была арестована судебными приставами. Якобы за долги перед уважаемыми патриотами России, а на деле – перед жуликами и ворами. Которые сегодня крадут не только народные деньги, но даже Конституцию умудрились умыкнуть, которую народ принимал на всенародном референдуме.

Скоммуниздили без всякого плебисцита. Не подавились. Опыт не пропьёшь. Все они вышли из партии большевиков – ВКП(б). А силовики – из НКВД времён товарища Берия.

Работают по старинке, но наверняка. Обыски в 6 утра. Выламывание дверей в квартире у свидетелей с помощью лома и сварочного аппарата. Допрос до 12 ночи. Без адвоката и предоставления квалифицированной юридической помощи. Содержание в нечеловеческих условиях в СИЗО. После таких методов не только сознаешься в любом преступлении, но и поведаешь, о чём говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе.

Потом заведут Навального в квартиру и отпустят с миром. Всё это будет сделано, как уже отмечено выше, исключительно для обеспечения безопасности Алексея и его близких. Включая женщин, стариков и детей. А на самом деле – чтобы не допустить ситуации, когда его соратники и журналисты смогут встречать Навального, как не встречают даже гаранта дружки-подельники. Не дать пообщаться с самым известным оппозиционным политиком в России. Самым известным, несомненно, после Григория Алексеевича Явлинского. Нельзя забывать, где проходил начальную школу политики Алексей Навальный. Чьим он был учеником. И кто был первым его учителем. И кто ваял программу «500 дней».

Такого политика, который идёт в бой с противником с открытым забралом, у нас не было, пожалуй, со времён «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром…» А Алексей с его решимостью стать президентом готов на алтарь победы над казнокрадами положить всё. И не только Москву. Думаю, даже Воронеж не пожалеет. Хотя нет. Воронеж «не жалеть» – это прерогатива нашей власти.

Ведь только благодаря такой самоотверженности, принеся на алтарь победы колоссальные жертвы, советский народ вышел из войны победителем. К сожалению, до сих пор без великих жертв побеждать в России невозможно. И это печально. Далеко не каждый способен на это. Вернее, практически никто. Ну, практически никто. Кроме команды Навального. Никому не охота с голыми руками идти на автоматы, под пули со смещённым центром тяжести. Или быть отравленными «новичком». И это диалектика политической ситуации в России.

Но есть понятие об этом алтаре и у сегодняшней элиты России, которую Владимир Ульянов называл нехорошим словом. Они, в смысле сегодняшняя элита, тоже учились преимущественно в советских школах. А многие – даже в школах КГБ СССР. Не понаслышке знают, что такое диалектика политической борьбы. И цена их алтаря – не только благополучие, но и свобода. А у некоторых – даже жизнь.

Вот только благодаря такой оценке ситуации в стране власть не будет арестовывать Навального и наложит табу на упоминание его имени на государственных каналах и в СМИ. А Лавров будет продолжать величать его берлинским пациентом. На большее наш МИД, по-видимому, не способен.

Хотя ФСИН и пообещала задержать Навального по возвращении в Россию. Руководствуясь исключительно требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ. Однако политическая воля всегда была в современной России выше закона.

Ведь арест Навального повлечёт за собой целую цепь событий. И самые страшные из них – усиление персональных санкций в отношении казнокрадов. И распространение этих санкций на их жён, детей и любовниц. Могут Лизу Пескову выслать на историческую родину её папы. А Татьяну Навку лишить американского гражданства, за которое она держится всеми фибрами своей души.

Однако чтобы лишить Алексея Навального пассивного избирательного права перед выборами – запретить баллотироваться в президенты и Государственную Думу, – его осудят на условный срок за новые преступления.

Судя по визгливым науськиваниям Владимира Соловьёва, Алексей Навальный – не просто обычный преступник, а матёрый рецидивист. Склонный к побегу. Сумел же он с условного наказания сбежать в Германию в реанимационной коробке. Пребывая в коме.

Дела, кстати, уже возбуждены – за клевету на ветерана и за крупное мошенничество в ФБК. Не важно, что клеветы и мошенничества не было. Тут важна политическая воля. А она есть. А если наши правоохранительные органы заточены на конкретного человека – пусть он хоть тысячу раз будет невиновен, будет сидеть. Такова диалектика соблюдения прав граждан в путинской России.

Возникает один вопрос: что делать гаранту наших конституционных прав с «Умным голосованием», которое показало свою эффективность на прошедших выборах в Мосгордуму и в других регионах?

Но это тоже не беда. Они уже придумали новую уловку – трёхдневное пеньковкое голосование. Ловкость рук Эллочки и её подельников из участковых комиссий – и никакого мошенничества. Любой результат выдадут на-гора.

Так что не надо ждать сентября. Пора поздравлять партию жуликов и воров с очередным завоеванием конституционного большинства в Госдуме. А равно и во всех местных парламентах. Уже можно идти с подарками.

И дело не в России. На Россию этим деятелям наплевать.

И это тоже диалектика – наука внутренних противоречий и борьбы противоположностей, приводящих в итоге к обнулению конституционных прав российских граждан.

Философия. Учение, против которого не попрёшь…