О несбыточных надеждах бедных оппозиционеров

Навальный возвращается 17 января – «безумству храбрых поём мы песню»! Не только ему поём, но и тем, кто его будет встречать в аэропорту. Алексей показал, что он не только храбр, но и не дурак, – сообщил сторонникам, когда прилетает, чтобы те организовали встречу. Поступок по-настоящему мужественный, хотя сам Навальный ничего не предпринял, чтобы обеспечить в России свободу себе и своим сторонникам.

Но я хочу написать не панегирик ему, а о его негодности к той роли, к которой он себя предлагает сегодня и в будущем.

Уже прошло более 25 лет, как я приехал в Москву, чтобы поднять людей (как мне тогда казалось и сейчас видится) на предельно понятное дело – на наделение избранной власти ответственностью за последствия своего правления. В Москве я нашёл огромное количество оппозиционных вождей и ещё больше – теоретиков оппозиционной борьбы. Но найти среди этих вождей и теоретиков тех, кто бы понял меня, – кто бы понял, что вся суть проблемы в безответственности власти, - я так и не смог. Сторонники у меня были и есть, но найти коллег – не тех, кого ведёшь за собой, а тех, кто идёт рядом, – не удалось.

Кто дурак – я или эти вожди и теоретики? Исходя из их количества – я, поскольку не могут же все быть дураками, и только я умным? Не так ли?

Но с другой стороны, ведь этих вождей и теоретиков ничто не способно подвигнуть не только на создание ответственной власти, но и на другие, даже не столь сложные и очевидно победные дела.

Вот они как бы борются с Путиным и для них смещение Путина с поста президента – победа! Причём, практически все видят, что все эти путины – разные люди. Видят! И как-то же им надо объяснить хотя бы себе то, что вместо Путина разные артисты?

И да - они объясняют!

Во-первых, тем, что «Путина ботоксом накачали», во-вторых, что «у каждого государственного деятеля есть двойники». Ну хорошо, положим это так, но сколько надо тебе, «борцуну», иметь ума, чтобы понять, что раз вы боретесь с Путиным, то это он должен оправдываться в накачивании физиономии ботоксом и наличии двойников, а не вы, «борцуны», его оправдывать?

Сколько нужно ума, чтобы понять, что раз вы пытаетесь устранить режим Кремля, то что бы вы о Путине на самом деле ни думали, но в данной ситуации надо утверждать, что Путин убит, - утверждать, что в Кремле вместо Путина лица, захватившие власть? Утверждать с тем, чтобы Кремль оправдывался, а не вы! Сколько нужно ума, чтобы понять, что в данном случае вождям и теоретикам оппозиции необходимо сделать тупой вид и твердить, и твердить: «Не верим! Это не Путин!».

Это же самый простой путь убрать и путиных, и всех кремлёвских фашистов. Почему вы, вожди и теоретики, этого не делаете?

И с этой стороны, чего уж мне удивляться, что эти люди не понимают смысл моего предложения об ответственности власти? Удивляться, что эти вожди, которые никогда в жизни не отвечали за результаты своего управления людьми, поймут смысл закона об оценке народа избранной им власти по итогам правления?

Ладно, достаточно сетований.

Ну и чем же в своей борьбе с путиным занимаются вожди и теоретики борьбы с режимом?

Анализом! Они все «иксперды» и «аналитеги». Они сидят и без остановки предсказывают, что Путин хотел и что он будет делать. Они анализируют обстановку и предрекают, что вот ещё немного и режим сам падёт. И ожидают этого падения уже 30 лет! Многие из этих вождей и теоретиков уже умерли, многих я уже и не узнаю сразу, а они все ожидают и ожидают, что от их болтовни «Путин отойдёт от власти». Навальный даже успел пообещать Путину, что ничего с Путиным не сделает, если тот оставит власть, и Навальный станет президентом.

И даже это не помогло! Не уходит, гад

И что оппозиции ни предлагаешь для того, чтобы Путина не стало, а нашей оппозиции всё не то! Сами для взятия власти ничего реального не предпринимают и всё ждут, когда оно само – без их личного ума и воли – получится. А оно всё не получается и не получается! Уже 30 лет.

Да уйдёт ваш Путин, успокойтесь, но вот только он оставит вместо себя того, кто будет ещё хуже. Не лучше! Как Путин был не лучше Ельцина, так и после него урод будет тот ещё.

М-да…

На эту тираду, фактически упрёка своим как бы коллегам по оппозиции, меня подвигла встреченная аналогичная тирада основатель Alibaba Group, китайского миллиардера Джека Ма, который, надо сказать, в настоящее время куда-то исчез, причём, комментаторы с подозрением смотрят на власти Китая, предполагая их виновными в этом исчезновении.

Ма, поработав с людьми, которых называет «бедными», с горечью высказался:

«Бедных людей удовлетворить труднее всего. Дайте им что-то бесплатно, они решат, что это ловушка. Скажите им, что это лишь небольшая инвестиция, скажут — много не заработать. Скажите им вложиться по-крупному, скажут, что у них нет денег. Скажите им попробовать новые темы, скажут — нет опыта. Скажите им, что это традиционный бизнес, скажут, что это тяжело. Скажите им, что это новая бизнес-модель, они скажут — пирамида. Скажите им, открыть магазин, скажут — нет свободы. Скажите им начать новый бизнес, скажут, что нет доказательств, что новый бизнес пойдет. Бедные люди имеют нечто общее: любят запрашивать Google, слушаться друзей, таких же безнадежных, как и они сами, - они пребывают в раздумьях больше, чем профессор университета и делают меньше чем слепой. Просто спросите их, что они могут? Они не ответят вам. Мой вывод: Вместо того, чтобы ваше сердце билось быстрее, почему бы просто не действовать немного быстрее; вместо того, чтобы просто пребывать в раздумьях, почему бы не сделать то, о чем вы думаете. Бедные люди терпят неудачи из-за одной общей черты: вся их жизнь проходит в ожидании».

Прекрасный анализ! Вот только Ма не доработал или не объяснил, кого он имеет в виду под «бедными», - не захотел их обижать.

А реально – это бедные не возможностями, а умом. И духом.

Ну и я нашу оппозицию, в первую очередь, Навального, по примеру Ма, тоже не хочу обижать. Хорошие вы оппозиционеры, просто замечательные.

Вот только бедные…