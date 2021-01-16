Людей нагибают, а они не нагибаются

Где ещё наш мобильный летучий отряд по противодействию декоммунизации - Дмитрий Захаров, Оксана Шкода и ваша покорная слуга - мог провести Старый Новый Год, как не в одном из самых красивых городов России, чьё руководство недавно попутал бес? Борьба с бесами-декоммунизаторами - дело хлопотное, но благородное. Сегодня наш мобильный летучий отряд приехал в Тарусу и поучаствовал 1) в заседании тарусской Думы, которая, наконец, осознала, что не вошла в историю, а вляпалась, причём не в историю, а в иную субстанцию коричневого цвета, пойдя на поводу у заезжего молодца, и теперь не знает, как развязаться со скандальной ситуацией 2) в заседании территориальной избирательной комиссии Тарусского района, на которой решался вопрос о регистрации инициативной группы по проведению городского референдума. Теперь мы обладатели уникального эксклюзива - полной видеозаписи судьбоносного заседания тарусских депутатов. Но обо всём по порядку.

Приезжаем позавчера утром на центральную площадь Тарусы - площадь Ленина, которую горе-декоммунизаторы пытаются переименовать в Соборную (при этом обманывая население, утверждая, что «возвращают исторические наименования» - площадь никогда не была Соборной, а была Торговой). Вылезаем из машины около газетного киоска. Точнее, не поверите - ещё даже не успели вылезти, а высунули по одной ноге :)) - стоящая рядом женщина тут же подходит, машет рукой: «Хорошо, что вы приехали, молодцы! Ну, увидимся в четыре часа!»

Честное слово, мы никого не предупреждали о нашем приезде. Откуда женщина нас знает? Откуда она знает, что в четыре часа мы собираемся на заседание Думы? Кто вообще она? Спросить мы сначала постеснялись, а когда решились, она уже испарилась так же внезапно, как и появилась)).

Помимо заседания депутатов, в наших планах было поприсутствовать на заседании территориальной избирательной комиссии Тарусского района - группа тарусян со главе с краеведом, знатоком родного города и по совместительству членом ТИК Сергеем Михеенковым подала документы на регистрацию инициативной группы по проведению городского референдума. Для того, чтобы присутствовать, нужно уведомить комиссию заранее, и мы отправились туда. Идём мимо собора, там дворник сметает метлой снег. Увидев нас, хитро прищурился и махнул метлой в сторону здания избиркома: вам туда! - говорит. Откуда, блин, откуда он знает, куда нам?? Может, мы приехали в цветаевский музей??

А прогулки по морозным тарусским улицам, доложу я вам, не оставляют сомнений в своевременности нашего приезда)) - на домах под табличками с названиями обсуждаемых улиц висят отпечатанные на принтере плакаты: «Мы против переименования нашей улицы!» Нащёлкали таких плакатов - видеосвидетельств.

Наверно, самая волшебная и поэтическая улица Тарусы - улица Декабристов, которая тянется вдоль Оки. Но у нынешних переименователей геморрой в жопе зудит не только на советские названия - декабристы им тоже не угодили, и в решении городской Думы от 20 октября улица Декабристов переименовывалась в "Городскую набережную". Мы вчера грустно бродили, глядя на таблички, но после вчерашнего заседания Думы, прошедшего под лозунгом "быстро подтёртое нагаженным не считается", стало ясно, что таблички менять не будут, влажные мрии некоторых заезжих гастролёров с толстыми кошельками останутся мриями, а декабристы - декабристами.

Приходим в здание тарусского избиркома - подавать уведомление о намерении присутствовать на заседании. Председатель избирательной комиссии Гелена Озорнина взяла отксерить наши документы, возвращает их нам и говорит: «Если хотите, мы можем интересующий вас вопрос рассмотреть первым, чтобы вам долго не ждать».

Откуда, откуда, чёрт возьми, весь город знает, какой вопрос интересует трёх залётных гостей из Москвы??:))

Заседание комиссии закончилось для инициаторов референдума безрезультатно - в регистрации инициативной группы комиссия постановила отказать по формальным признакам, но членам ТИК трудно предъявлять претензии - документы были поданы с ошибками, и в случае их устранения комиссия соберётся снова. Её задача не политическая - принять документы, проверить, чтобы они соответствовали законодательству и передать в городскую Думу.

Кто-то скажет, мол, тема референдума уже неактуальна в свете вчера принятых депутатами решений, но мне кажется, это параллельный сюжет, который мобилизует общественность и подвигает её к самоорганизации. Инициатива по-любому полезная.

После заседания избиркома мы взяли интервью у главного инициатора заседания - руководителя инициативной группы тарусян, пытающихся подать документы на проведение общегородского референдума, краеведа и патриота Тарусы Сергея Михеенкова. В свете принятых вчера городской Думой решений перспективы референдума туманные, но теперь инициативной группе имеет смысл сосредоточиться на работе в комиссиях, чтобы не дать десоветизаторам протащить задуманное. Самый яркий момент интервью - рассказ Сергея Егоровича о том, как глава городской Думы Елена Котова, директор школы имени Ефремова, принесла в школу подписные листы, чтобы её коллеги-учителя подписывались за переименования, и с трудом выжала пару подписей - люди не хотят соучаствовать в этом даже под административным давлением.

Итак, подводим итог нашей тарусской командировки, в которую мы - мобильный летучий отряд по противодействию декоммунизации - сами себя командировали:)).

Позавчера, 13 января на заседании городской Думы города Тарусы депутаты вернулись к своему решению, скоропалительно принятому 20 октября, о переименовании улиц. Депутаты де-факто признали его необдуманным и не согласованным с населением, вызвавшим конфликтную ситуацию в городе. В отличие от депутатов, например, города Корочи Белгородской области, которые тоже, с подачи тех же лоббистов, не приходя в сознание проголосовали за переименование, а буквально через 5 дней, получив неиллюзорных люлей от населения, своё решение отменили, тарусским депутатам пороху на простую отмену постановления не хватило - пытаются сохранить лицо, но получается откровенно плохо.

Итак, 13 января 2021 года Дума приняла решение № 28 , на основании которого ( после внесения изменений в постановление № 266 от 26.10.20) будут внесены изменения в ФИАС (Федеральная информационная адресная система), и на всех картах, в министерствах и в ведомствах восстановятся прежние названия улиц, какими они были до скандального решения № 12. Руководитель муниципального образования Сергей Манаков (на фото в свитере цвета красного знамени), докладывавший вопрос, на прямые уточнения депутатов и приглашённых заверил, что пока ситуация с улицами считается вернувшейся к прежнему состоянию. Дорогие тарусяне! Отследите, пожалуйста, чтобы ваши руководители написали соответствующие письма в картографические ведомства, вовсю уже шлёпающие карты с несуществующими названиями, ЗАГСы, по команде начальства уже навыдававшие документов с наименованиями несуществующих улиц, а также в компании Яндекс и Гугл, на чьих картах теперь путаница - навигатор в машине, например, уже тупит и не распознаёт половину улиц.

Решили создать две комиссии - одну из краеведов, которые будут готовить исторические обоснования, другую - по работе с населением (изучение общественного мнения, информирование, разъяснительная работа и т.д.). Во вторую комиссию предполагается включить представителей городских сообществ, депутатов, краеведов, представителей политических партий, совета ветеранов, цветаевского музея и т.д. Решения будут приниматься уже поулично, а не скопом. Комиссии будут работать 2 года (депутаты предлагали варианты и год, и 3 года, и 5 лет, но сошлись на двух). В течение переходного периода (2 года) названия улиц можно будет изменить только после утверждения переименования Комиссией по переименованию (но сначала нужно разработать и утвердить Положение о переименовании улиц в Тарусе и определить ее состав), после согласования с Консультативным советом (сначала разработать и утвердить Положение о работе Консультативного совета и определить его состав), после изучения мнения жителей и подсчета голосов "за" и "против".

Небольшая, но всё же победа гражданского общества. С учетом того, что подавляющее большинство жителей Тарусы против переименований, будет серьёзная битва за каждую улицу. Всего, напомню, пытались переименовать 15 улиц Тарусы и площадь Ленина.

[противным скрипучим голосом]: а всё потому, что не надо голосовать, не приходя в сознание, за любую ересь, которую тебе зачитал начальник по бумажке - как выразился один из депутатов на позавчерашнем заседании, "гороть порячку". Иначе потом придётся краснеть и прятать глаза.