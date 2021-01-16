Нищета и оптимизация здравоохранения продолжается

Много было разговору со стороны президента, что цены на сахар и растительное масло будут приведены в соответствие прежних. Не получилось. Цены выросли и рост прекратился возможно до апреля. Перекупщиков это не устроило и некоторые скупают на склад, чтобы торгануть после апреля, поэтому образуется дефицит. Однако перекупщики или спекулянты на этом не остановились. Они подняли цены на другие товары.

Кругом идёт неприкрытая обдираловка народа. От роста цен выигрывает только спекулянт и стаёт ещё беднее народ. Президент и премьер считают что свою миссию они выполнили, пустив пыль в глаза народу.

М.Мишустин замутил программу сокращения штатов чиновников федеральных и региональных. Например, в аппарате правительства появятся 7 новых департаментов, устраняются 4 департамента, которые существовали до оптимизации. Это департамент здравоохранения и социального развития, промышленности, энергетики, транспорта, в так же департамент регионального развития и инфраструктуры. Так комментирует правительство. Не знаю как вы, читатель, но я насчитал пять департаментов. Так вот вместо них создаётся 7. В них будут раздроблены сокращённые. Здесь нет никакого сокращения, просто будут перераспределены функции. Пять было будет семь и возможно с большим количеством чиновников.

При этом здравоохранение не дополучит в 2021 году 135 миллиардов рублей по сравнению с 2020 годом, который показал, что нищета основательно коснулась и здравоохранение. Увольняются десятками врачей и младший персонал, не хватает современного оборудования, почти во всех клиниках за исключением Москвы. А количество больных за последние годы растёт. Что же делать народу страны? Беречь себя и попробовать потребовать от президента создать нормальное здравоохранение. Чиновники и сам президент скажут, что не хватает средств. А сколько ваши друзья и просто миллиардеры вывезли денег за пределы России? Этот поток надо прекратить. Люди добрые, всё это зависит от нас, но мы же ничего от президента не требуем. Но и это ещё не всё. На 2021 год сокращаются социальные выплаты, примерно на 173 миллиардов рублей. А кто получал такие выплаты? Нищий народ. Значит теперь многие не получат. А вы готовьтесь на выборы и за партию власти. Эксперты уже говорят, что в этом году резко повысятся цены на моторное топливо. Власть ведь должна где то добывать денежные средства. Не будет же она брать их у миллиардеров. Зюганов заявил на собрании Государственного совета, что 5 миллиардеров имеют российский бюджет. Поймите, граждане России, основные средства власть получает от рабского труда нищего населения, то есть от нас, а олигархи выводят их за пределы страны.

Центральный банк принял поправки к "антиотмывочному" закону, который по их мнению облегчит отчётность банков. По информации ЦБ Финмониторинг будет проверять хождение денег у населения и естественно найдут способы выбивать налоги. Чуть больше пенсии заработал уже будешь под колпаком, а если более ста тысяч или десяти по сотовому то налог неизбежен. Однако ни ЦБ, ни Мишустин ничего не говорят о миллиардерах - это они уводят миллиарды без налогов. Да и что для них налог. Они ведь миллиарды зарабатывают не собственным горбом, а за счёт рабского труда рабочих. Недавно Мишустина спросили на счёт того, как можно прожить на 12 тысяч рублей? Он усмехаясь говорит, что надо уметь жить, или на это легко прожить. Хотелось бы в это время попортить его жирную физиономию, но к сожалению такой возможности у населения нет.

При этом власть не афишируя народ тратит, например, на содержание Ельцин - Центра 17 миллиардов рублей в год. Кому он нужен? Кремлю, чтобы дурить народ. И мы воспринимаем эту дурость как должное. Этот центр учит нас ненавидеть прошлое - советское и восхвалять современную российскую власть.

С нового года чуть - чуть подросла стоимость прожиточного минимума и минимальная оплата труда. В общем не более 12 тысяч. Живи как хочешь. А вот Миллер за 2018 год заработал около 2 - х миллиардов рублей, Греф - один миллиард. Других данных пока нет и очевидно не будет. Дума же приняла закон не афишировать богатства чиновников.

Не зря у В.Соловьёва на передаче был разговор о распаде страны. Многие, конечно, не только не верят, но и даже не думают об этом. А зря. Например, экономика Дальнего Востока давно ориентируется на Японию, Китай, Южную Корею. Именно в эти страны идёт рыба, лес, а обратно ширпотреб. В прошлом году много было разговора со стороны президента, Трутнева о развитии экономики, раздачи гектаров и так далее. Всё это сказки про белого бычка. Ничего не работает потому что нужны огромные финансы. Рабочий должен получать в несколько раз больше чем на западе России. И билеты на самолёты стали для простого человека недоступны. Ну почему в советское время этот вопрос вообще не возникал. Люди летали на отдых, в гости во Владивосток, Хабаровск туда и обратно и были счастливы. Они не могли представить, что при рыночной экономики это станет невозможным. Хотя никакого рынка нет, есть обычная спекуляция.

Не всё благополучно и на западном побережье страны. Подрастает поколение, которое ни разу не было на материковой России. Они ориентируются на Польшу, другие западные страны. Калининградский регион окружён войсками НАТО. Что им стоит провести ученья с захватом Калининграда? Дальний Восток и Калининград оторваны от центральной России. Никто не думает как их приблизить к центральной России? Провокация со стороны НАТО и под присмотром США может произойти в любое время. Вот сейчас война закончится между Трампом и Байденом и новый президент от демократов, которые без войн никогда не жили, может организовать провокацию.

Власть до сих пор не создала страну, как единый народнохозяйственный механизм, который был бы связан нитями, разорвать которые невозможно. Наоборот власть и не стремится к единению, хотя президент в новогоднем поздравлении говорил о единстве. "Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому нарду, который почитает традиции своих предков". Вся риторика президента - это бред не адекватного человека. Ложь для президента и его команды стало нормой жизни и они даже не думают, что лгут народу. Нет я не шагал вместе с президентом. Сидел дома не имея средств шагать с президентом. Он шагал за наши денежки. Какое может быть достоинство, когда не на что купить чистые продукты и съездить к родственникам на праздники. Колючей проволоки нет, а уйти может далеко не каждый. Чем не гулаг? Такую жизнь вы нам устроили. Кто - то из нас предал традиции предков и в первую очередь именно вы.

Разобщённость народа произошла по всей стране. Чиновники наворовав миллиарды построили дворцы, которые охраняются и день и ночь. Смотришь современные фильмы и видишь: подъезжает навороченный авто, с правой дверцы выскакивает дюжий молодчик, покрутит башкой по сторонам и открывает дверцу из которой вываливается гном с жирным лицом и пузом, а то и нормальный с виду гражданин. И вот возникает у тебя такая мысль. Шофёр, охранник дорожный, охранники дворца, их человек 5 - 6 работают по сменам и круглые сутки. Охрана получает не 15 - 20 тысяч рублей. Откуда этот чиновник имеет средства на такой особняк и охрану? Ни какой зарплаты не хватит. И таких чиновников и просто воров сотни тысяч и никто из них не жалуется на жизнь и никто их не проверяет. Скоро выборы, а Н. Платошкин по - прежнему под колпаком президента. Чего ждём? Того, что Зюганов будет параллельно идти за президентом. Он получит 12 лет нового правления и Зюганов тоже продаст по спискам мандаты в этом году.