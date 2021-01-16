Господин товарищ Геннадий

В недавней заметке, посвящённой Геннадий Андреичу, уважаемый коллега обронил такую фразу - "Коммунистов действующих нет и 100 тысяч". Имелась ввиду структура, полководцем которой и является великолепный Геннадий Андреич. И хотя страна знает и любит Геннадий Андреича, как облупленного, и об нём писано-переписано, не можно оставить без внимания эту цифру. Нет и 100 тысяч!

Кстати, что это мы, Геннадий Андреич, Геннадий Андреич. Геннадий Андреич, к прочему, ещё и доктор философских наук. Мы, философийцы, у себя в сферах, общаемся по простецки, так что Андреича опускаем. Эх, почитать бы его философские перлы, испытать наслажденье... Засекречены, поди.

Есть предложение цифры немножко уменьшить. Так сказать, приспустить шины. Округлить число рядовых Гениных коммунистов примерно до нуля (0). Приступлю к обосновке. Мне потребуется помощь известных литературных персонажей. Пал Иваныч Чичиков, коллежский советник. Провернул изумительную комбинацию, пальчики оближешь. Понакупал у помещиков мёртвых душ, а где и даром дали. Зачем, спрашивается? Да ведь опекунский совет за каждую душку по 200 рубликов, вынь да положь. Сорвалась комбинация, но согласитесь, Пал Иваныч каков!

Вернёмся к теме. Чем Россия не опекунский совет? Чем Геннадий не Пал Иваныч? Такса за голос избирателя на последних президентских выборах 152 рубля. Полагаю, и на думских подтянут. Геннадий - старожил госдумы, можно сказать, основатель. Ах, как хороша думская жизнь! Не будем отвлекаться. Геннадий - деловой, бизнесмен. Ему нужны избиратели, эти живые деньги. Чем их будет больше, тем жизнь Гены и его окруженцев будет слаще. Прекрасен Геннадий в предвыборной лихорадке. Как голимая попса, чешут его подельники Россию. Россиянец, а ну пшёл на выборы!

Много ли коммунистов в КПРФ? Много. 163 тысячи. Так сказал Гена. Гене нужны коммунисты. Россиянец не голоснёт за коммунистическую партию, в которой нет коммунистов. Он будет сумлеваться. Геннадий - голова! Вопрос: нужен ли Геннадию настоящий, живой коммунист?

Разберёмся с настоящим. Будет вам настоящий коммунист. На сцену приглашается Макар Нагульнов, роман - "Поднятая целина". Настоящий коммунист, настоящее не бывает. Порубанный белопузой вражиной, контуженный на всю голову, жизнь отдавший за советскую власть. Интересно, много ли времени ему понадобиться понять, который тут контра? Нет, настоящий коммунист Гене не нужен. Ну его в баню, такого коммуниста.

Разберёмся с живым. Представим: отгремели думские выборы, КПРФ прошла в думу, за неё отдали голоса миллион россиян. Помните, сколько стоит голос? Вот смотрит Геннадий на мешки с деньгами, 152 миллиона - что с ними делать? Делиться с 163-мя тысячами живых коммунистов? Вы шутите? Разве они, живые коммунисты, охмурили миллион россиян, и те пришли на избирательные участки? Это сделал Геннадий, поставленным голосом, точёным пером, русским, рублёным лицом и призраком великой страны, прихваченым для личного потребления. Нет, живой коммунист Гене не нужен. Ну его в баню, такого коммуниста.

Так что же, у Геннадия совсем нет коммунистов? Да, нет, есть приближенцы. Целая пригоршня. Румяных, элитных горлодёров. Они все на виду. Их можно встретить в думе. Они непременные участники телевизионных шоу. Их работа - быть на подхвате. Их страда - выборы. Подобно японским толкачам, впихивающим япошек в переполненный вагон, они пихают россиянца к избирательной урне. Работёнка не пыльная, раз в пятилетку. Довольно о них, Геннадий ещё не дохвален.

Вот как Россия могла народить такого исполина? Отчего не случился выкидыш? Русские гены родили Гену. Русский народ не любит быть битым, ему очень нравится быть одураченным. Проще говоря - дураком. Сколько его не дури, ему всё мало. В чём гений Геннадия? В капитализме. Не было его, Гена был серой мышкой. Он возник - Геннадий стал его мочить. Как Путин сортирных. Какая блестящая мысль - держать целый капитализм мальчиком для битья. Отчего же Геннадий не ходит по камере, сложив руки за спиной, как любил Владимир Ильич? Оттого, что он люб капитализму. Геннадий - свисток, по нему народный напряг высвистывается в атмосферу, растворяясь в ей без остатка.

Геннадию не ведом страх. Разочек он дал слабину. В 96-м. Тогда, слегка охренев от привалившего счастья, россиянцы хотели включить заднюю передачу. Геннадий ломанул к Борису. Боря, мы в жопе - вскричал он. Я выиграл выборы. Боря, делай, что хочешь, не буду президентом. Не ссы, Гена, разрулим - ответил Борис. С тех пор Геннадий вечный второй.

Дума - рабочее место Геннадия. Это его седьмой срок, почти тридцатник. Гена - любимая игрушка российского капитализма. Зарплатка, кормёжка, путёвка, больничка, навесной орденок. Геннадий скромен до аскетизма. Лошадки, олимпийки, молодцы, пинающие кругляк, здоровые лодки - зачем это ему? Зачем это ему покупать на свои шиши? Сами предложат и сами дадут - роман "Мастер и Маргарита". Геннадий, не желаете съездить за границу? В 85 странах мира пожелал побывать Геннадий. На свои, автостоп, хостел, виноват, шутка, случайно вырвалось.

Иностранный гражданин может задать наивный вопрос. Разве вождь пролетариата не должен быть поближе к пролетариату. Отчего пролетариату МРОТ, а вождю - халва. Как далёк иностранный гражданин от наших реалий. Не халва, а стратегия. На заре российского капитализма Геннадий, решением партии, был внедрён в его потроха, с целью слежения за его развитием и разгадывания его секретов. Когда секреты капитализма будут разгаданы, полковник Геннадий (прообраз - полковник Исаев-Штирлиц, фильм "Семнадцать мгновений весны") просверлит в чреве капитализма дырки и засунет фугас. Бабах - капитализм превратится в денежную массу, из которой он, собственно, и состоит. Рубли начнут сыпаться с неба, и каждый хапнет, сколько захочет. Станет хорошо. Нет, ну а что? Байка, как байка, не хуже прочих.

Будем серьёзными. Геннадий архинужен России, капиталистической России. Именно таким, какой он есть. Именно там, где он есть. Даже если ни один россиянин не проголосует за КПРФ - нарисуйте ей голоса. Геннадий должен быть в думе. Должен говорить. Должен писать. Должен клеймить капитализм. Долгие ему лета. Пока жив Геннадий, Аврора будет молчать.