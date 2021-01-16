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Московский листок

Кажется, массовая вакцинация с самого начала бесполезна

Опубликовано 16.01.2021 в разделе комментариев 1

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Кажется, массовая вакцинация с самого начала бесполезна

По данным предварительных исследований, иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется от трех до пяти месяцев, при этом снижаться он начинает уже после третьего месяца, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан допустила, что в текущем году человечество еще не успеет выработать коллективный иммунитет к коронавирусу. По данным ВОЗ, чтобы остановить вирус, нужно вакцинировать 60–70% населения мира.

***

И тогда о чем весь шум вокруг этой вакцинации?

Путин поручил начать массовую вакцинацию, но вакцины нет, вы держитесь...

Если иммунитет сохраняется всего 3-5 месяцев, а скорость производства вакцины и темпы прививания таковы, что до конца года никак не успеть привить необходимое число граждан, то к началу будущего года мы фактически будем снова иметь полностью непривитое население?

То есть, чтобы остановить эпидемический процесс, надо произвести для России не менее 160-170 миллионов доз вакцины (из расчета вакцинации 60% населения 2 раза) и разом, практически одномоментно привить эти самые 60% населения - с учетом необходимости повторного введения вакцины, "одномоментно" - это в течение примерно 1-2 месяцев.

Можем мы сегодня это сделать? Нет, не можем. 

К концу года сможем, если очень постараемся: произвести вакцину, доставить ее по городам и весям в пункты хранения, создать множество пунктов вакцинации, минимально подготовить персонал - и только потом, "по свистку" начать массовое прививание. Подготовительные мероприятия как раз на год.

А по-другому откровенная фигня получается...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7759 написал 16.01.2021 02:54
школьники со следующей недели начинают учиться очно, а Баранов никак не может успокоиться?
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