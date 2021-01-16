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Московский листок

Шел трамвай 43-й номер, в том трамвае кто-то помер...

Опубликовано 16.01.2021 автором в разделе комментариев 2

москва выборы собянин
Шел трамвай 43-й номер, в том трамвае кто-то помер...

Тело пожилого мужчины было найдено в трамвае в центре Москвы. Умершего обнаружили на ул. Абельмановская в трамвае маршрута №43, сообщает источник в правоохранительных органах. Причина смерти устанавливается. Умерший оказался местным жителем 1943 года рождения.

Все как в песенке.

Щел трамвай девятый номер,

В том трамвае кто-то помер...

Только концовка не такая веселая - действительно умер человек. Никакой "ламца-дрица-гоп-цаца"... И даже совпадение - 43-й номер трамвая, 43-й год рождения ни на какую игру воображения не вдохновляет.

Люди, знамое дело, смертны. И смерть может настигнуть тебя где угодно - в очереди в собес, как бывшего главу Москвы Гришина, или в австрийской клинике на плановой операции, как другого градоначальника, Лужкова.

Помню, еще в советское время в Усачевских банях, где по тем временам был мощный довольно-таки пар, забегаем в парилку, выскакиваем в ледяную купель, снова залетаем, а дедок какой-то сидит в углу и сидит - вот, думаю, мощный какой старик! А потом глянул поближе, а он уж и не дышит... Всё, помер. Можно сказать, завидная кончина.

А червячок все же гложет: ну кто его пустил в парную, если уж совсем неважно дело с сердчишком-то? Но ведь и нет такого в заводе, что пускать или не пускать - купил билет, и парься. Имеешь право. Даже если билет на тот свет получается.

Вот человек поехал в трамвае у себя в районе и помер по дороге. 

Ведь немолодой уж человек, 76 лет. И вроде проезд для пожилых людей ограничили в связи с эпидемией - то есть проезда как такового не запретили, рублем ударили. Заблокировали карты пенсионные. 

Кстати, довольно интересно. В метро, понятно дело, по заблокированной карте не пустят. А в трамвай? Заходи и катайся. А если контролер - предъявляешь ему пенсионную карту. А дальше - что? По идее, он должен выписать штраф пенсионеру за безбилетный проезд. Но как его выписать, если по закону проезд у него бесплатный? И закон по-любому главней, чем любой "указ", даже если указует такой выдающийся во всех смыслах гражданин, как Собянин. Который пока ни в очереди в собес, ни в австрийской клинике не замечен, и дай ему бог... Но что делать?

Я так думаю, Мосгортранс обязан выписать ему штраф, который потом спишут с пенсии. Которую уже урезали в объеме бесплатного проезда, который стал теперь платный. И потом можно судиться, но без гарантии...

Вот, интересно, за что такие нервические переживания пожилым людям от законной власти?

Поди и помер от волнения: едет себе немолодой, наверно, заслуженный человек, и трясется, как заяц-безбилетник. Оштрафуют или нет? Навряд ли это был сильно богатый старик - богатые старики в такой мороз в трамваях не ездят, у них автомобили имеются. Может, в поликлинику, может, в магазин. Да хоть бы и в баню - там как раз Калитники неподалеку. В общем, этого мы не узнаем уже.

Факт - посреди суперсовременного города в трамвае умер пожилой человек. Не должно так быть. Нехорошо это. Неправильно.

И ведь главное - хорошо известно, как сделать так, чтоб этого не было. Ну, может, госпоже Раковой, которая курирует теперь и медицину, не слишком известно, но может кто ей объяснит? Ну так, на пальцах, чтоб поняла...



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: надо знать какими жестами с ней хозяин "разговаривает"
хахахахахахахахаха написал 16.01.2021 11:55
Ипатьевский метод?
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(без названия)
м написал 16.01.2021 11:46
Так эта Ракова и "на пальцах" ничего не поймет... Тут надо знать какими жестами с ней хозяин "разговаривает"...
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