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Московский листок

Кривая смертности от ковида не радует: спадов нет, только рост

Опубликовано 16.01.2021 в разделе комментариев 4

медицина бюрократия лекарства коронавирус
Кривая смертности от ковида не радует: спадов нет, только рост

За сутки в РФ умерли 590 человек с COVID-19, 79 из них в Москве, за все время в стране умерли 65 085 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, в Москве скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге — 67, в Подмосковье — 32. Общее число умерших с COVID-19 в Москве выросло до 12 401. 

***

Очень интересная статистика новых заражений.

Это что за всплеск на Старый Новый год? Хотя что тут объяснять - корреляция с праздниками очевидная. Пятого-шестого потянулись те, кто начал отмечать еще "католическое" Рождество, а на Старый Новый год уже патриотическая общественность подтянулась, что как положено, с 31-го числа. Теперь в 20-х числах ждем истинно верующих, кто в храм на Рождество по старому стилю с последующим разговлением...

Вот динамика смертей от праздников не зависит, знай себе повышается.

За месяц та же самая ровная линия, а вот за полгода отчетливо виден рост.

То есть нет никаких первых, вторых и третьих волн - идет нарастание смертности по экспоненте. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Re:
Провинциал написал 16.01.2021 12:57
В провинции морги забиты до отказа. Трупы родственникам не выдают для захоронения по 7-10 дней. Но не из-за ковидлы, а из-за нехватки " потрошителей и косметологов" отошедших в мир иной. Люди мрут, аки мухи от инфарктов, инсультов, рака. Ковид стоит где- то на задворках.
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Re:
Сов ОК написал 16.01.2021 12:46
Спутник они кстати приберегли для палестинцев.
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Re:
сермяжная правда. написал 16.01.2021 12:45
а в честь чего, какой то израиль, для нас должен быть примером?
пусть хоть 100% вакцинируют и по десять раз..
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(без названия)
стоик7761 написал 16.01.2021 12:30
В Израиле провакцинировано 25% людей, начиная с самых старших и все НЕ СПУТНИКОМ ?
Евреи не идиоты, чтобы рисковать здоровьем - обходятся без СПУТНИКА ?
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