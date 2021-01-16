Кривая смертности от ковида не радует: спадов нет, только рост

За сутки в РФ умерли 590 человек с COVID-19, 79 из них в Москве, за все время в стране умерли 65 085 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, в Москве скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге — 67, в Подмосковье — 32. Общее число умерших с COVID-19 в Москве выросло до 12 401.

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Очень интересная статистика новых заражений.

Это что за всплеск на Старый Новый год? Хотя что тут объяснять - корреляция с праздниками очевидная. Пятого-шестого потянулись те, кто начал отмечать еще "католическое" Рождество, а на Старый Новый год уже патриотическая общественность подтянулась, что как положено, с 31-го числа. Теперь в 20-х числах ждем истинно верующих, кто в храм на Рождество по старому стилю с последующим разговлением...

Вот динамика смертей от праздников не зависит, знай себе повышается.

За месяц та же самая ровная линия, а вот за полгода отчетливо виден рост.

То есть нет никаких первых, вторых и третьих волн - идет нарастание смертности по экспоненте.

А.Б.