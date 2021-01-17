Рабочие в Казахстане выставили требования к китайским работодателям

15 января рабочие компании ТОО «Сибу» в Мангистауской области на своём собрании возле центрального офиса пригрозили забастовкой и выставили требования к китайским работодателям, связанные с увеличением заработной платы и социальными гарантиями. Иначе рабочие готовы парализовать работу предприятия и организовать акции протеста, к которым могут присоединиться нефтяники соседних предприятий.

Протестующие нефтяники потребовали: 1. Увеличения заработной платы на 200 тысяч тенге, 2. Поднять премии в праздничные дни на 70 МРП, 3. Тринадцатую зарплату начислять в полном объеме с учётом повышения на 200 тысяч, 4. Выплаты 50% от заработной платы работникам в случае простоя, 5. В случае сокращения штатов, сокращать в первую очередь граждан КНР, 6. В случае невыполнения данных требований, компания ТОО «Сибу» должна объявить себя банкротом.

Эти требования в письменном виде рабочие направили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, акиму области, а также руководству Федерации профсоюзов Казахстана. Нефтяники пообещали, что спросят ответы как со стороны работодателей, так и властей.

Надо отметить, что казахстанские нефтяники уже бастовали в данной компании осенью 2019 года, требуя сравнять заработную плату с китайскими сотрудниками, с целью равной оплаты труда за равный труд. Рабочих возмущало то, что на подрядных предприятиях, занимающихся бурением и обслуживанием промыслов, иностранные сотрудники той же квалификации получали зарплату в несколько, а то и в пять раз выше.

Китайские и западные компании также стараются всеми способами пресечь возникновение независимых профсоюзов на своих предприятиях в Казахстане. Поэтому одним из требований нефтяников в Мангистауской области является свобода профсоюзной деятельности.

В случае удовлетворения требований рабочих, возможно начнется новая волна забастовок не только в отрасли, но и в добывающей промышленности. Ранее в декабре похожие требования выражали рабочие на предприятиях китайской компании CNPC в Кызылординской области, а в ноябре бастовали работники корпорации «Казахмыс» в Карагандинской области.