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Московский листок

На Украине теперь даже пописать - только державной мовою

Опубликовано 17.01.2021 в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский
На Украине теперь даже пописать - только державной мовою

На Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Так, все поставщики услуг, не только в торговле, теперь обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском теперь официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.

***

Все, в общем, просто: Зеленский, не сумев выполнить ни ьодного своего предвыборного обещания - не прекратив войну, не подняв уровень жизни населения, не решив ни одного социального вопроса, обрнатился к своему последнему прибежищу - патриотизму. Разумеется, в украинском исполнении - кто не скачет, тот москаль.

Вот только непонятно, кому хорошо стало от нового закона?

На Украине половина населения считает русский своим родным языком, а процентов 80 испытывают неудобства, когда приходится общаться в быту на "державной мове". То есть теперь даже при покупке пачки сигарет, украинский гражданин будет испытывать небольшой дискомфорт. Ну а тот, кто машинально перейдет на понятный язык, рискует еще и получить дискомфорт сугубо материальный - штраф.

А кто будет от этого счастлив? Кому это в радость?

Нет ответа. 

Так что следует радоваться - г-н Зеленский не только топит остатки своей репутации, но и наглядно доказывает, что нынешняя украинская государственность не способна выродить из себя ничего приличного.

Еще немного - запретить во время секса верещать на других языках, только на государственном, и люди окончательно захотят прекратить деятельность такого государства, даже силой...

А.Б.



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