Год в Бутырке. За пранк!

Помните ли вы пранкера – молодого парня - Кароматулло Джаборова, который в начале февраля прошлого года разыграл в вагоне метро приступ коронавируса? Он начал сильно кашлять и упал на пол вагона. Тогда, в начале февраля, про коронавирус еще никто не понимал ничего… Люди испугались, убежали. Кароматулло задержали тогда. Сначала его отпустили под подписку о невыезде, но затем арестовали. И вот, представляете себе – он сидит в Бутырке уже год!!! За пранк.
Вчера в Бутырке мы с ним говорили. Мы к нему заходили сразу после ареста, еще год назад, хотели предложить ему хорошего адвоката, чтобы помочь бедолаге, но его родственники тогда отказались.
Вчера Кароматулло рассказал, что год в тюрьме дался ему тяжело.
- Никому бы не пожелал такого… Я ведь не хотел ничего плохого, я снимал социальный ролик, чтобы люди посмотрели на реакцию и чтобы власти знали тоже… Мы специально для съемок выбирали вагон без детей, без пожилых, без беременных, чтобы никому не нанести вред. Мы никого пальцем не трогали! А в итоге я уже сижу год и еще неизвестно, сколько мне дадут еще!
Сейчас он сидит в камере на 22 человека. Дать ему могут до 7 лет лишения свободы. Пока он сидит в СИЗО, у него родился сын Макар. Он видел его один раз, на суде.
- Я когда ролик выложил, мне отец позвонил из Таджикистана… Говорит: убери ролик, не позорь меня. Отец отругал меня сильно и я убрал ролик. Но было уже поздно…
- Как вы этот год в СИЗО провели? Изменились? – спрашиваем у Кароматулло.
- Я многому научился. Например, терпению. Я был горячий, вспыльчивый. А сейчас совсем другой стал. Помудрел, что ли… В СИЗО впервые стал читать на русском языке. Прочитал огромное число книг! Многое понял. Но все равно – никому не пожелаю такого опыта.
Приговор Кароматулло Джаборову вынесут в начале февраля.
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Вихрь написал 17.01.2021 10:50
мы-все-умреееее написал 17.01.2021 09:53
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Государство основано на рабстве труда. Если труд освободится, государство погибло.
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Государство, религия, совесть — эти тираны делают меня рабом, и их свобода — мое рабство.
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Собственная воля и государство — смертельно враждебные силы, между которыми невозможен "вечный мир".
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Государство может быть побеждено только наглым произволом.
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Деятельность государства заключается в насилии; свое насилие оно называет "правом", насилие же каждой личности — "преступлением".
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Преступлением называется насилие единичного лица, и только преступлением сокрушает он насилие государства, если он того мнения, что не государство выше его, а он выше государства.
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Нечего возмущаться жестокостью государства: его мораль, его политика и религия заставляют его быть жестоким.
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Эгоист только тогда проникается деятельным интересом к государству, когда оно затрагивает его своеобразие.