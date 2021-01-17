Год в Бутырке. За пранк!

Помните ли вы пранкера – молодого парня - Кароматулло Джаборова, который в начале февраля прошлого года разыграл в вагоне метро приступ коронавируса? Он начал сильно кашлять и упал на пол вагона. Тогда, в начале февраля, про коронавирус еще никто не понимал ничего… Люди испугались, убежали. Кароматулло задержали тогда. Сначала его отпустили под подписку о невыезде, но затем арестовали. И вот, представляете себе – он сидит в Бутырке уже год!!! За пранк.

Вчера в Бутырке мы с ним говорили. Мы к нему заходили сразу после ареста, еще год назад, хотели предложить ему хорошего адвоката, чтобы помочь бедолаге, но его родственники тогда отказались.

Вчера Кароматулло рассказал, что год в тюрьме дался ему тяжело.

- Никому бы не пожелал такого… Я ведь не хотел ничего плохого, я снимал социальный ролик, чтобы люди посмотрели на реакцию и чтобы власти знали тоже… Мы специально для съемок выбирали вагон без детей, без пожилых, без беременных, чтобы никому не нанести вред. Мы никого пальцем не трогали! А в итоге я уже сижу год и еще неизвестно, сколько мне дадут еще!

Сейчас он сидит в камере на 22 человека. Дать ему могут до 7 лет лишения свободы. Пока он сидит в СИЗО, у него родился сын Макар. Он видел его один раз, на суде.

- Я когда ролик выложил, мне отец позвонил из Таджикистана… Говорит: убери ролик, не позорь меня. Отец отругал меня сильно и я убрал ролик. Но было уже поздно…

- Как вы этот год в СИЗО провели? Изменились? – спрашиваем у Кароматулло.

- Я многому научился. Например, терпению. Я был горячий, вспыльчивый. А сейчас совсем другой стал. Помудрел, что ли… В СИЗО впервые стал читать на русском языке. Прочитал огромное число книг! Многое понял. Но все равно – никому не пожелаю такого опыта.

Приговор Кароматулло Джаборову вынесут в начале февраля.