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Московский листок

Вечная жопа

Опубликовано 17.01.2021 автором в разделе комментариев 1

москва выборы собянин снег
Вечная жопа

В Москве выпал снег. Не то, чтоб "впервые за 100 лет наблюдений", но нападало прилично. Гидрометцентр сообщает о 7 сантиметрах снега в сутки. Не катастрофа.

Но почему Москва уже третьи сутки стоит?

Конкретно я минувшей ночью, в районе полуночи, возвращался по Ленинградскому шоссе в сторону области - и вот не припоминаю, чтоб даже колеи на Ленинградке не было! Сплошной сугроб.

Еду на третьей передаче, скорость 30-40, как и все остальные. По обочинам стоят "стукнутые", сочувствую - сильных повреждений при таких скоростях не бывает, но стоять и куковать ночью при минус двадцати - удовольствие не из приятных...

А где техника, почему не убирают? Это вопрос, наверно, задавали все участники движения, только сами себе - больше некому. Да, кое где виднелись то трактор, то грейдер, но редко-редко, и работали так, будто водители сели за руль этих замечательных машин в первый раз. И так я не обнаружил ни одного почищенного участка.

У меня хорошая резина, но въехал на эстакаду с трудом. Не все смогли. На МКАД снега еще больше, у обочины жмутся друг к дружке подзамерзшие проститутки... Неужели в такую погоду есть желающие? 

В кварталах и вовсе ад - думал, не проеду совсем. Уж прикидывал, где бросить машину, чтоб утром как-то откопать и перегнать к дому, но чудом просочился. У дома минут 10 въезжал на парковку - лопаты не было в багажнике, а без лопаты никак. Со скрипом приткнулся как-то. На дорогу, которая занимает минут 15-20 ушло чуть меньше часа, и повезло - многие просто не доехали. 

Зато асфальт в последний раз осенью перестилали, очень хороший асфальт. Снег на нем лежит просто изумительно. Красиво. Хоть под собственные окна на этюды выходи - ехать все одно не получится...

И ведь сколько себя помню, все время в газетах заметки про снег, что всегда выпадает неожиданно - надо ж, зимой снег выпал. И с каждым годом городские власти все лучше и лучше подготавливаются к зиме - до первого снега. А потом - жопа... И вот эта вечная жопа действительно с каждым годом все больше и круче!



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Всего комментариев к статье: 1
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Вечная = жопа-сцаньЁ-гавно-серево на страницах
бараньего высерка написал 17.01.2021 10:35
на то он и бараний высерок!
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