Подвесить за язык

Помните эту лживую скотину?
Конечно, уничтожить русский язык на Украине невозможно.
Но целью является не уничтожение, а унижение русских и их языка.
Сделать его употребление вне закона, заставить кассира или официанта пугливо оглядываться, когда они отвечают на русском, принудить посетителя вслушиваться в галицкую говирку клерка из Тернополя, выключить микрофон неугодному спикеру на любом заседании за выступление на русском языке.
Деиндустриализация, декоммунизация, дерусификация – это звенья одной последовательности, которая ведет к уничтожению общества и страны.
Сопротивление дерусификации – это борьба за свое достоинство, за самоидентификацию, за право считать себя частью огромного мира.
На Украине к власти пришли подонки с первого дня ее независмости.
Этот подлец помнит свои обещания?
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TrufaNOv написал 17.01.2021 15:09
Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева Моего,
Без Меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев Мой, и десница Моя будет простерта.
ф
Среди русских много свинорылов, шельмующих АНТЕННУ Духа Святого, и саботирующих меня ее делателя, и Господь Бог всякой твари свинорылов истребляет. Теперь вот Корона-Вирусом.
стоик7765 написал 17.01.2021 15:04
где протест посольства Израиля и огненное заявление Захаровой?
Ииз подворотни написал 17.01.2021 14:55
Пятая колонна!
рс написал 17.01.2021 14:49