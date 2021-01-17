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Московский листок

Подвесить за язык

Опубликовано 17.01.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 4

украина война киев язык
Подвесить за язык

Помните эту лживую скотину?

Конечно, уничтожить русский язык на Украине невозможно.

Но целью является не уничтожение, а унижение русских и их языка.

Сделать его употребление вне закона, заставить кассира или официанта пугливо оглядываться, когда они отвечают на русском, принудить посетителя вслушиваться в галицкую говирку клерка из Тернополя, выключить микрофон неугодному спикеру на любом заседании за выступление на русском языке.

Деиндустриализация, декоммунизация, дерусификация – это звенья одной последовательности, которая ведет к уничтожению общества и страны.

Сопротивление дерусификации – это борьба за свое достоинство, за самоидентификацию, за право считать себя частью огромного мира.

На Украине к власти пришли подонки с первого дня ее независмости.

Этот подлец помнит свои обещания?



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Всего комментариев к статье: 4
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Возвещу Определение: АССУР = РУССА
TrufaNOv написал 17.01.2021 15:09
О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в руке твоей &#8211; Мое негодование!
Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева Моего,
Без Меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев Мой, и десница Моя будет простерта.
ф
Среди русских много свинорылов, шельмующих АНТЕННУ Духа Святого, и саботирующих меня ее делателя, и Господь Бог всякой твари свинорылов истребляет. Теперь вот Корона-Вирусом.
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(без названия)
стоик7765 написал 17.01.2021 15:04
Шеслер посмела оскорблять киевских жидов?
где протест посольства Израиля и огненное заявление Захаровой?
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(без названия)
Ииз подворотни написал 17.01.2021 14:55
До 2014 года русских на Украине не трогали, одного поля ягоды поляки, словаки, венгры, молдаване, русские. А вот русские все это время ненавидели украинцев, это ж надо обнаглеть - жить на украине, не учить язык и ненавидеть украинцев! Опаньки, а в эстонии, латвии, США, грузии.... та же картина маслом. Ленивое, тупое, злобное нечто в ожидании освободителей из Москвы.
Пятая колонна!
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(без названия)
рс написал 17.01.2021 14:49
Подонки правят не только Украиной со дня ее независимости, вот уже 30 лет как они управляют и РФ...
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