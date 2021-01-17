Подвесить за язык

Помните эту лживую скотину?

Конечно, уничтожить русский язык на Украине невозможно.

Но целью является не уничтожение, а унижение русских и их языка.

Сделать его употребление вне закона, заставить кассира или официанта пугливо оглядываться, когда они отвечают на русском, принудить посетителя вслушиваться в галицкую говирку клерка из Тернополя, выключить микрофон неугодному спикеру на любом заседании за выступление на русском языке.

Деиндустриализация, декоммунизация, дерусификация – это звенья одной последовательности, которая ведет к уничтожению общества и страны.

Сопротивление дерусификации – это борьба за свое достоинство, за самоидентификацию, за право считать себя частью огромного мира.

На Украине к власти пришли подонки с первого дня ее независмости.

Этот подлец помнит свои обещания?