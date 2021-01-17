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Московский листок

Тяжелая шизофрения властей на фоне прибытия авиакомпании "Победа"

Опубликовано 17.01.2021 в разделе комментариев 2

путин выборы навальный кремль
Тяжелая шизофрения властей на фоне прибытия авиакомпании "Победа"

Никто даже точно не скажет, придут ли в 20-градусный мороз встречыать Навального во Внуково обещанные тыщмильоны его сторонников. Я бы очень посмеялся, если б не пришли, потому что действия властей - это просто ожидание Наполеона графом Ростопчиным в виду Москвы.

Для начала - пост пресс-службы аэропорта "Внуково".

Не иначе - сбивать будут, только не решили пока, истребители-перехватчики вышлют или зенитной артиллерией обойдутся?

Дальше, конечно, столичный ОМОН.

Силы значительные, к прибытию Навального во «Внуково» будет дежурить около 100 сотрудников МВД. Полицейским порекомендовали взять с собой противогазы. На каждый автозак выделили по пять защитных щитов и запретили отлучаться в туалет. А ну как просрут самое важное...

Подтянулся 2-й спецполк полиции, кажись, в полном составе.

В район аэропорта стягивают сотрудников без опознавательных знаков, часть полицейских в гражданском уже прибыла во Внуково.

Про ФСБ ничего не известно, все секретно, но как же без них? 

Лучше б всем личным составом вышли снег чистить, ей богу. Москвичи были бы благодарны.

И последняя информация: Deutche Welle сообщает, что рейс «Победы», на котором должен прилететь Навальный, задерживается, якобы, из-за буйного пассажира на борту. Пассажира сняли с рейса, его данные неизвестны...

Видимо, не уверены, что сборят Навального один на один в открытом бою. Пытаются избежать схватки или оттянуть ее. Но нет. Не выйдет.

Бойцы надели чистое белье, причастились святых даров, простились на всякий случай с семьями и ждут. Господь не оставит православное воинство.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Все-таки,задайтесь вопросом -
Навальный,он кто? написал 17.01.2021 18:34
Чьи интересы выражает,и кто его спонсирует?
Вот ответ на этот вопрос гораздо интереснее его приезда-неприезда,ареста-неареста и расследований ФБК.
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(без названия)
мвд+ написал 17.01.2021 18:32
сексота стали забывать бежит вприпрыжку
проект провальный отвлекает от пилки
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