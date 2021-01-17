Навальный еще в воздухе, а встречающих уже "вяжут"

В аэропорту Внуково, куда должен прилететь Навальный, задержали несколько сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, в том числе Любовь Соболь и Руслана Шаведдинова, а также несколько журналистов.

В числе задержанных также активист Константин Котов, помощник Навального Илья Пахоменко и сотрудница штаба оппозиционера в Санкт-Петербурге Анастасия Кадетова.

Полиция через громкоговорители просит собравшихся в аэропорту покинуть здание. Сотрудники полиции также оттесняют тот входа в аэропорт тех, кому не удалось попасть внутрь. В аэропорт начали пускать только по билетам.

Как ожидается, рейс «Победы» с Навальным на борту приземлится во Внуково в 19:20.

В Петербурге ранее утром были задержаны восемь человек, которые собирались в столицу встречать оппозиционера.

Самое интересно, что потом будут писать в протоколах задержаний? Ждал в аэропорту приьбытия рейса, чем нарушил общественный порядок? Отказался подчиниться "законному" требованию сотрудников полиции покинуть аэропорт и ждать на 20-градусном морозе?

Хотя кто сейчас "парится" из-за подобных пустяков? Хорошо, если не напишут, что мешал взлету и посадке самолетов - это уже уголовная статья...

А.Б.