Навального арестовали, пока жив

Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля. Задержание проводили сотрудники управления ФСИН по Москве в рамках уголовного дела «Ив Роше». Политик взят под стражу до суда.

Каким будет решение суда, даже сомневаться как-то неприлично... Вы что, сомневаетесь в качестве российского суда?

В целом ничего дурней и придумать было нельзя. Ну разве что сбить самолет ракетой "Бук" Курской 53-й бригады. Уверен, что такой вариант рассматривался, но временно решили отложить. В конце концов, самолеты "Победы" каждый день летают, успеется.

Зачем было перенаправлять с амолет в другой аэропорт "по погоде", если весь день предательски светит солнце, и над Внуково точно также, как и над Шереметьево? Во Внуково есть точно такой же терминал с закрытой зоной, но зачем-то потребовалось организовывать этот концерт именно в шереметьевском терминале D, на глазах изумленной публики.

Но зачем тогда была устроена войсковая спецоперация во Внуково? Кому мешали оппозиционно настроенные хипстеры в кофеейне? Но по бессмысленному обвинению задержали больше 50 человек. Есть, конечно, универсальная статья за неподчинение требованиям полиции, но с какой стати полиция что-то принялась требовать у людей, мирно пьющиих кофе в аэропорту? И, к тому же, в статье есть формулировка "законным требованиям полиции", а требования эти и правда были законны?

А ведь можно было просто объявить на весь зал, что борт с Навальным сядет в Шереметьево, и без всяких требований полиции люди разошлись бы - что там делать-то?

У нас спокон веку многое делается не по уму. Но вот зачем это было сделано? Сила традиций такая?

Ведь после всего, что произошло, начиная с отравления Навального ядовитыми трусами в присутствии целого выводка агентов 007, законность всего происходящего может померещиться разве что с сильного перепою.

Или так и надо, так и задумано? Чтоб каждому был понятен тот предел, за которым уже никакие законы не действуют, прав нет никаких и только карающая десница малоподъемных органов лупит направо и налево, по ком попало...

Не, ну мы поняли. Беспредел.

Спасибо, что не "Буком".

А.Б.