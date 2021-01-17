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Московский листок

Навального арестовали, пока жив

Опубликовано 17.01.2021 в разделе комментариев 9

путин выборы навальный кремль
Навального арестовали, пока жив

Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля. Задержание проводили сотрудники управления ФСИН по Москве в рамках уголовного дела «Ив Роше». Политик взят под стражу до суда.

Каким будет решение суда, даже сомневаться как-то неприлично... Вы что, сомневаетесь в качестве российского суда?

В целом ничего дурней и придумать было нельзя. Ну разве что сбить самолет ракетой "Бук" Курской 53-й бригады. Уверен, что такой вариант рассматривался, но временно решили отложить. В конце концов, самолеты "Победы" каждый день летают, успеется.

Зачем было перенаправлять с амолет в другой аэропорт "по погоде", если весь день предательски светит солнце, и над Внуково точно также, как и над Шереметьево? Во Внуково есть точно такой же терминал с закрытой зоной, но зачем-то потребовалось организовывать этот концерт именно в шереметьевском терминале D, на глазах изумленной публики.

Но зачем тогда была устроена войсковая спецоперация во Внуково? Кому мешали оппозиционно настроенные хипстеры в кофеейне? Но по бессмысленному обвинению задержали больше 50 человек. Есть, конечно, универсальная статья за неподчинение требованиям полиции, но с какой стати полиция что-то принялась требовать у людей, мирно пьющиих кофе в аэропорту? И, к тому же, в статье есть формулировка "законным требованиям полиции", а требования эти и правда были законны?

А ведь можно было просто объявить на весь зал, что борт с Навальным сядет в Шереметьево, и без всяких требований полиции люди разошлись бы - что там делать-то?

У нас спокон веку многое делается не по уму. Но вот зачем это было сделано? Сила традиций такая?

Ведь после всего, что произошло, начиная с отравления Навального ядовитыми трусами в присутствии целого выводка агентов 007, законность всего происходящего может померещиться разве что с сильного перепою. 

Или так и надо, так и задумано? Чтоб каждому был понятен тот предел, за которым уже никакие законы не действуют, прав нет никаких и только карающая десница малоподъемных органов лупит направо и налево, по ком попало...

Не, ну мы поняли. Беспредел. 

Спасибо, что не "Буком".

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 9
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно

Из деревни написал 17.01.2021 23:07
Чую, что Ляксею кремлесидельцы дали какие-то гарантии по приезду в РФ на почти белом коне. Если нет, то у Навального просто поехала крыша на фоне самовозвеличивания и гордыни.
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Бюргер написал 17.01.2021 22:39 Дождался бы потепления - Как говорил другой, тоже известный
борец за всенародное счастье: написал 17.01.2021 22:53
''...завтра будет поздно''. Через три дня в Белом доме начнут по-новому мести, и широкая международная общественность надолго забудет об обос...ных труса и их носителе. ''Промедление смерти подобно''.
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(без названия)
Коля написал 17.01.2021 22:51
путинская тварь до играется!!!!
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(без названия)
Позор написал 17.01.2021 22:49
Навальный арестован https://youtu.be/X8vxxfsirrQ
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(без названия)
макробий455 написал 17.01.2021 22:48
Когда же мы полицейских перестанем сравнивать с полицаями?
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(без названия)
стоик7766 написал 17.01.2021 22:46
режим выставил себя на посмешище?
в очередной раз?
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Ютубку на нары!
Бургеры кушать хочется написал 17.01.2021 22:46
Мерзкую ютубку надо посадить в клетку!
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(без названия)
Бюргер написал 17.01.2021 22:39
Дождался бы потепления. Скучновато при минус двадцати организовывать многомиллионные протесты. Или немцы терпение потеряли?
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путьку на нары !
Козлопут написал 17.01.2021 22:35
Мерзкую путьку нужно поймать, арестовать, судить и расстрелять.
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