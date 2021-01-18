Сборная Зимбабве заподозрила Камерун в колдовстве перед матчем открытия чемпионата африканских наций. Перед игрой тренер зимбабвийцев хорват Здравко Логарушич показал мертвую летучую мышь с табличко «колдовство в Камеруне».

Я так понимаю, хорваты тоже верят в колдовство? Или только пока в Африке живут?

А так, конечно, Камерун надо дисквалифицировать, разве могли б они выиграть у Зимбабве без колдовства?

Кстати, наша сборная тоже в последнее время как-то подозрительно заиграла, без шаманизма не обошлось, точно!

Или вот Дзюбу взять, явно без колдовства не обошлось. Околдовали парня. Чтоб он, значит, того. И играть не смог.

Да и с Навальным тоже явная ж ворожба! Полные трусы "Новичка", и живой-здоровый.

Надо его в Кирилло-Белозерский монастырь, окропить святой водой с какашками из Белоозера, отчитать и потом спалить, как Аввакума. Пепел по ветру. Трусы в стирку. И не было никакого Навального, так, морок один.

Кстати, нашу сборную тоже он сглазил. Наверняка.

А.Б.