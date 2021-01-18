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Московский листок

Сборная Зимбабве заподозрила Камерун в колдовстве

Опубликовано 18.01.2021 в разделе комментариев 1

шаман колдун
Сборная Зимбабве заподозрила Камерун в колдовстве

Сборная Зимбабве заподозрила Камерун в колдовстве перед матчем открытия чемпионата африканских наций. Перед игрой тренер зимбабвийцев хорват Здравко Логарушич показал мертвую летучую мышь с табличко «колдовство в Камеруне».

Я так понимаю, хорваты тоже верят в колдовство? Или только пока в Африке живут?

А так, конечно, Камерун надо дисквалифицировать, разве могли б они выиграть у Зимбабве без колдовства?

Кстати, наша сборная тоже в последнее время как-то подозрительно заиграла, без шаманизма не обошлось, точно!

Или вот Дзюбу взять, явно без колдовства не обошлось. Околдовали парня. Чтоб он, значит, того. И играть не смог.

Да и с Навальным тоже явная ж ворожба! Полные трусы "Новичка", и живой-здоровый. 

Надо его в Кирилло-Белозерский монастырь, окропить святой водой с какашками из Белоозера, отчитать и потом спалить, как Аввакума. Пепел по ветру. Трусы в стирку. И не было никакого Навального, так, морок один.

Кстати, нашу сборную тоже он сглазил. Наверняка.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Дондер шиш написал 18.01.2021 00:59
Не тронь дзюбу, он хоть вспотел, в отличие от футболеров и молодежки. И потом, еще не вечер. Может дзюбизм скоро олимпийским видом спорта Встанет? Ты же первый будешь радоваться заслуженному олимпийскому золоту, коварный аб)
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