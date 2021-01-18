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Московский листок

В Госдуму внесен закон об уничтожении гаражей

Опубликовано 18.01.2021 автором Станислав Станкевич в разделе комментариев 0

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В Госдуму внесен закон об уничтожении гаражей

В Госдуму внесен законопроект об уничтожении гаражей (и гаражных кооперативов, в частности). Он направлен на уничтожение гаражей, на преодоление решений Конституционного Суда РФ, устанавливает противоречащие Конституции РФ полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления - пересматривать или прекращать полученные гражданами в советский период права владения недвижимым имуществом, содержит коррупциогенные факторы.

В случае его принятия любой гаражный кооператив и другие гаражные объекты могут быть уничтожены (а земля передана заинтересованным лицам) с помощью одного человека! 

В ближайший вторник 19 января 2021 г. господа депутаты должны посчитать возражения законченными.

здесь можно ознакомитьтся с самим текстом законопроекта небезызвестных Крашенинникова -  Турчака:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1076374-7#bh_histras

Чтобы предотвратить принятие этого законопроекта, до 19 января 2021 г. наши замечания в срочном порядке должны получить председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству П.В. Крашенинников (автор ликвидации гаражей), а также хотя бы часть депутатов Госдумы. Подробности, образец заявления и алгоритм  обращения — указан в конце данного материала:

Представленный законопроект № 1076374-7:

–  направлен на уничтожение гаражей, в том числе - гаражных кооперативов;

– предусматривает создание норм гражданского права, противоречащих Гражданскому Кодексу РФ;

– направлен на преодоление решений Конституционного Суда РФ, на сохранение в правовой системе, в правовом регулировании и правоприменении положений, ранее признанных судебными актами Конституционного Суда РФ не соответствующими Конституции Российской Федерации;

– устанавливает противоречащие Конституции РФ полномочия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления - пересматривать или прекращать полученные гражданами в советский период права владения недвижимым имуществом,

- содержит коррупциогенные факторы.

КАК ОТПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСДУМУ:

1.Зайдите в электронную приёмную Госдумы: https://priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/index.php

2. Заполните обязательные графы, они помечены красной звёздочкой. Важно: введите действующий адрес электронной почты, пароль от которой вы помните, эта почта пригодится для подтверждения обращения.

3. В графе «Вид обращения» укажите «Заявление».

4. В графу «Текст обращения» нельзя вставить скопированный текст. Поэтому нужно набрать короткое сообщение, например, «направляется обращение по поводу законопроекта № 1076374-7» и прикрепить файл с текстом обращения (прилагается по ссылке)..

К графе «Текст обращения» появится рекомендация: «обращение не должно быть менее 300 знаков» — её просто проигнорируйте.

5. Форма предложит выбрать тематику обращения. Выберите «Тематика: Гражданское право > Общие положения гражданского законодательства.»

6. Вам предложат выбрать адресата.

В качестве адресатов можно выбрать:

во-первых, самого самого автора законопроекта П. Крашенинникова;

во-вторых — руководителей думских фракций (Миронову, Зюганову, Жириновскому);

Также желательно написать какможно большему количеству депутатов — прежде всего, оппозиционным (Шеин, Рашкин, Хованская, Арефьев и др).

7. Введите капчу и нажмите «Отправить обращение».

8. На указанную в форме электронную почту вам придёт письмо со ссылкой. Нажмите на неё, чтобы подтвердить отправку обращения.



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