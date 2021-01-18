Это было очень плохое решение - решение об аресте в аэропорту

Существует много приемов, с помощью которых можно заставить человека поменять "минус" на "плюс" в своих политических ощущениях. Не все они работают в отношении упёртых в раз, казалось бы, и навсегда застрявших в своих догмах, но изощренные политтехнологи могут отыскать и такой прием, который и в отношении таких сыграет свою роль.

После сегодняшних событий в "Шереметьево" вынужден отказаться от сугубо отрицательного отношения к Навальному, деятельность которого всегда осуждал, сменить на сочувственное, и по-новому как-то взглянуть на смыслы, которые в ближайшие дни будет внушать обществу официоз.

Был ли человек отравлен? Да - иначе глава государства не откликался бы оперативно на просьбу жены Навального по поводу лечения в Германии.

Мог ли он выполнить срочное предписание ФСИН вернуться в Москву? Учитывая срок, который ему был назначен, учитывая ковид и германский локдаун, - нет, конечно.

Германия выпроводила его, потому что вдруг самостоятельно отреагировала на объявление во внутрироссийский поиск? С чего - ведь в Интерпол даже запрос не поступал, а как оперативно немцы откликаются на просьбы даже российской генпрокуратуры, мы знаем.

Так ли серьезно "дело Кировлеса"? Да на фоне многих расследований самых разных журналистов, да и того же Навального, - это обычная коррупционная история, которая рядом с признанием Силуанова о том, что он не знал, куда в прошлом году потратить триллион, вообще из области микроскопических.

По поводу измены Родине - тоже передовой флаг у Силуанова, да и "равноудаленных" олигархов, для которых самый кошмарный за последние четверть века год оказался самым прибыльным.

Выкормыш госдепа? Того самого, консульские отделы которого выдали сотни долгосрочных виз представителям нынешней российской элиты? Так тогда в Москве и крупных городах России можно такими выкормышами называть каждого второго (если не первого), чьи дети учатся и живут "там", кто владеет недвижимостью на сотни тысяч и миллионы долларов.

Вплоть до сегодняшнего задержания в "Шереметьево" относился к Навальному лишь как к одному из инструментов во внутренней политике - с его помощью самые разные "сильные" выясняли отношения друг с другом. Большинство из его расследований были, на мой взгляд, абсолютно заказными.

Сегодня, опять же с моей точки зрения, он стал политиком. Причем - одной из первых величин.

Потому что всего несколько дней назад, кажется, источник от внутриполитического блока администрации президента заявил, что Навальный - больше не их проблема, а - силовиков и судов. А когда целый внутриполитический блок поднимает лапки, не отдавая себе отчет, ЧТО он говорит, то это уже - признание Навального как политика.

Это было очень плохое решение - решение об аресте в аэропорту. Подозреваю, что не один я так думаю...