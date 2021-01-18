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Московский листок

В СК предложили ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов для физлиц

Опубликовано 18.01.2021 в разделе комментариев 0

В СК предложили ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов для физлиц

Следственный комитет России предлагает ужесточить уголовную ответственность для физических лиц за неуплату налогов. Об этом заявила заместитель председателя СК генерал-полковник юстиции Елена Леоненко в интервью "Известиям". Предлагается, в частности, уравнять компании и предпринимателей по сроку давности за неуплату налогов.

"Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений - всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца", — сказала Леоненко.

Кроме того, СК предлагает Федеральной налоговой службе предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после их раскрытия и определения размера ущерба. В настоящее время налоговые органы направляют подобные материалы в случае, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. "Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество", - отметила Леоненко.

Следственный комитет России также рассматривает возможность закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе РФ положения о сохранении ареста на имущество, в случае если при вынесении приговора за потерпевшим признано право на удовлетворение иска, а сам иск для определения размера возмещения передается для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. По мнению замглавы СК РФ, это позволит исключить возможное сокрытие имущества с момента вступления в силу приговора суда до фактического разрешения вопроса по гражданскому иску.

 



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