ВОЗ находится в полной растерянности перед перспективами развития пандемии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович считает, что пандемия коронавируса может пойти на спад, однако вирус не исчезнет. Об этом она сказала в интервью «Российской газете». По ее словам, именно массовая вакцинация поможет решить вопрос с пандемией. При этом по-прежнему необходимо предпринимать меры для борьбы с COVID-19 и снижения смертности, нося маски, соблюдая гигиену, добавила Вуйнович.

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Судя по всему, в ВОЗ пребывают в полной растерянности по поводу перспектив развития пандемии. Чего, например, стоят ничем не обоснованные оптимистические заявления о том, что вот-вот все как-то само наладится?

Разве мы мало наслушались этого прошлой весной, когда нам прогнозировали, что уж к лету эпидемия мистическим образом "рассосется"? Не рассосалось.

Посмотрим на кривую смертности.

Кривая смертности от ковида не радует: спадов нет, только рост

И как это коррелирует с ношением масок, о котором говорит Вуйнович? Если следовать тупой логике, то именно рост числа людей, носящих маски в общественных местах, а это очевидно, коррелирует с ростом смертности. На самом деле нет, конечно, но просто на кривую смертности ношение масок не влияет никак.

Маски, перчатки, санитайзеры и прочее имели смысл на начальных этапах эпидемии, когда существовали целые "белые поля" вообще никак не затронутые инфекцией. Тогда метод разобщения, прочие карантинные мероприятия при должном усердии могли принести результат - и принесли в Китае и ряде "тоталитарных" режимов в Азии.

Но сейчас, когда вирус циркулирует уже посеместно, буквально в каждой семье, смысл и эффективность масок и прочего уже практически отсуствуют. На первое место выходят факторы внутренней защиты человека, формирования массового устойчивого иммунитета к инфекции. Именно это - про прививки, но не только про них.

Но и тут человечество, и даже конкретней - сущестсвующие государственные образования, оказались неготовы к применению уже разработанных вакцин!

Они по-прежнему относятся к вакцинам как к средству разобщения: часть переболеет и приобретет иммунитет, часть привьется и тоже получит иммунитет, и тут распространение вируса прекратится, когда иммунизированная часть популяции станет достаточно большой количественно. Отсюда это "однако вирус не исчезнет", то есть потери все равно будут, но на "допустимом" уровне.

То есть перед медициной, перед медицинской наукой даже не ставится задача избавления от вируса и его исчезновение, как, допустим, произошло с вирусом оспы. Нет, ковид просто хотят "поставить в рамки".

Но и эта задача, как выясняется, современному обществу не по силам.

Давайте вернемся к оспе. Все помнят, что оспопрививание было обязательным и повсеместным. У меня до сих пор, и до самой смерти останутся "оспины" на плече, как и у всех представителей старшего поколения. И никогда не стояло вопроса о вакцине!

Вакцина была разработана, опробована, исследована и главное - производилась в достаточных количествах, чтобы привить в любой момент любое число людей.

А все, буквально все разработанные вакцины от ковида мало того, что малоисследованы - ладно, времени прошло мало, торопились, но все они стоят перед проблемой массового воспроизводства и массового же применения!

Ну что такое несколько десятков тысяч прививаемых в Москве в месяц? При 12-миллионом (в реальности куда большем) населении?

При том, что срок сохранения антител после прививки, как выясняется, совсем не велик, то есть стоит вопрос о повторном прививании, а вакцины и на первичное не хватает!

Кажется, массовая вакцинация с самого начала бесполезна

То есть Путин объявил массовую вакцинацию, при отсутствии для нее достаточных сил и средств. Это значит, что при таком графике прививок (то есть при его отсутствии) даже барьерная функция вакцинации становится неэффективной. Пока вы доберетесь до всех, нуждающихся в вакцинации, в популяции уже привитых возникают "дыры" из числа тех, кто успел потерять иммунитет.

Возможно, кто-то не понимает - дело не в вакцинах, даже не очень качественная вакцина в данном случае дает достаточный эффект. Эффекта нет из-за системы применения вакцины, когда, как и карантинные меры весной, вакцинация носит "размазанный" и даже очаговый характер. А надо - разом и всем, "тоталитарно".

Но угроза ковида, в отличие от угрозы, скажем, оспы, не осознается всем обществом как смертельно опасная. Люди закономерно рассуждают об издержках вакцинации, побочных последствиях и т.п.

Ну так и результат будет соответствующий. Переболеют в той или иной форме все, умрут очень многие, в том числе даже не от самого заболевания, а от его осложнений, в том числе отдаленных. Как непривитые, так и вакцинированные.

Со временем, выкосив восприимчивую к этому вирусу часть человечества, заболевание затихнет, не исчезнув насовсем. Как чума собак примерно. Собаки же не вымерли. Но сколько умерло, никто даже примерно не скажет...

Но мы же не собаки, скажут люди обидчивые!

А чем мы лучше-то? Для вирусов абсолютно одинаковые. Люди даже удобней, поскольку выключены из естественного отбора, и имеют в популяции больше ослабленных и больных особей. И в метро собак не пускают - все-таки только люди как вид создали системы ускоренного распространения инфекций... А вот эффективной системы охраны общественного здоровья, как выясняется, не создали.

Анатолий Баранов