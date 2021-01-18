МИД Германии удивлен произошедшим с Навальным

Задержание Алексея Навального совершенно необъяснимо, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас: «Он должен быть немедленно освобожден», — считает дипломат.
Он напомнил властям России об их обязанности, исходя из Конституции и международных обязательств, следовать принципам верховенства закона и защиты гражданских прав. Глава немецкого МИД призвал Россию применить эта принципы и в отношении Навального.
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Ага. Щас.
Я тут написал вчера по поводу войсковой оперции во Внуково.
Навального арестовали, пока жив
Чтоб долго не мучиться с "многабукав", самоцитируюсь: "Чтоб каждому был понятен тот предел, за которым уже никакие законы не действуют, прав нет никаких и только карающая десница малоподъемных органов лупит направо и налево, по ком попало..."
А они нам про конституцию, законы... У нас один закон - тайга. И прокурор медведь.
А.Б.
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Kotton написал 18.01.2021 12:32
Подписка о невыезде была еще ДО отравления. Навальный не имел права выезжать из Москвы. Не то что рассекать по России и заграницам.
Но у нас-то "серьезным людям" позволено больше, чем простолюдинам.
Поэтому путинские сатрапы закрывали глаза на шалости Лешика.
Dema Gog написал 18.01.2021 12:07
Оптимист-Ватник написал 18.01.2021 11:49
Непонятна причина удивления.
В Германии нет такой меры пресечения, как подписка о невыезде?
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Вы че? После праздников не протрезвели? Какая подписка о невыезде? Человек был отравлен, в РФистане ему не помогли или не захотели помочь, он был на лечении в другой стране с разрешения плешивой крысы. Какие к нему вопросы?
Kotton написал 18.01.2021 11:41
В Германии нет такой меры пресечения, как подписка о невыезде?