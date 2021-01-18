МИД Германии удивлен произошедшим с Навальным

Задержание Алексея Навального совершенно необъяснимо, как сообщает РИА Новости, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас: «Он должен быть немедленно освобожден», — считает дипломат.

Он напомнил властям России об их обязанности, исходя из Конституции и международных обязательств, следовать принципам верховенства закона и защиты гражданских прав. Глава немецкого МИД призвал Россию применить эта принципы и в отношении Навального.

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Ага. Щас.

Я тут написал вчера по поводу войсковой оперции во Внуково.

Навального арестовали, пока жив

Чтоб долго не мучиться с "многабукав", самоцитируюсь: "Чтоб каждому был понятен тот предел, за которым уже никакие законы не действуют, прав нет никаких и только карающая десница малоподъемных органов лупит направо и налево, по ком попало..."

А они нам про конституцию, законы... У нас один закон - тайга. И прокурор медведь.

А.Б.