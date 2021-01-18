Доходы России от продажи нефти рухнули на 40,9%

Доходы России от экспорта нефти за январь-ноябрь 2020 года сократились на 40,9% в годовом сопоставлении до $66,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем поставок нефти из РФ за рубеж за указанный период упал на 11% до 220,241 миллиона тонн. Суммарная выручка российских компаний от продажи нефтепродуктов за 11 месяцев 2020 года составила 40,7 миллиарда долларов, что на 33% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Доходы от экспорта бензина за этот период снизились на 14 процентов, а от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) — на 15,3 процента. Экспорт Россией угля снизился на 23,8 процента.