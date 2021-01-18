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Московский листок

Навального судят прямо в отделении полиции в Химках

Опубликовано 18.01.2021 в разделе комментариев 0

Заседание Химкинского городского суда по избранию меры пресечения для российского оппозиционера Алексея Навального проходит во 2-м отделе управления МВД по Химкам, куда накануне был доставлен политик.

"Суд по Алексею состоится СЕЙЧАС прямо в здании УВД", - написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем Instagram.

По словам самого оппозиционера, его вывели из камеры якобы на встречу с адвокатами, а в итоге он очутился на "открытом" заседание суда, который рассматривает вопрос о его аресте по ходатайству начальника полиции.

"Я не понимаю, что происходит. Меня минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале. Называется все это — открытое заседание суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю. Почему никого не уведомили? Почему не дали никакой повестки? Я много видел насмешек над правосудием, но просто, видимо, тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно то, что происходит здесь. Это просто наивысшей степени беззаконие", - заявил Навальный.

 



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