Родник из канализации

«А что я ем?

Простую осетрину.

Простую русскую еду.

Её ловлю в своем пруду!»

Песенка 60х годов.

Сотрудники ОВД Рыбинска были вынуждены вернуть фермеру Евгению Новикову незаконно изъятые охотничьи ружья, из которых фермер и его семья уже не раз успешно отстреливались от нападавших бандитов. «Непрошенные гости» не оставляют надежд присвоить плодородные гектары на берегу Рыбинского водохранилища, где когда-то трудились ещё дед и отец фермера.

Сам Евгений Юрьевич возврат ружей и принесенные извинения связывает с вмешательством депутата Государственной Думы Юрия Синельщикова, бывшего первого заместителя прокурора Москвы. Увы! Лишь безупречный профессионализм юриста-депутата сдерживает от эксцессов братву, искренне верящую, что оказавшаяся им пока что не по зубам землица якобы таит в себе нефть.

А иначе кто бы стал её защищать словно последний окоп фронта.

От славных времен, когда корпорация Людвига Нобеля (старшего брата изобретателя динамита!) гоняла по крупнейшей реке Европы свои нефтеналивные баржи, в Рыбинске остался памятник Нобелю-старшему. Да привычка «кадров, решающих всё» вылавливать любую живность, несогласную всю жизнь оставаться килькой на закуску дяденькам и тетенькам в погонах. Страсти пылают почти как в изделиях кинокорпорации «Уорнер бразерс», основанной неугомонными ребятами из Рыбинска.

Сегодня городок славен в основном благодаря фермеру Евгению Новикову, по мнению обывателей борющемуся с коррупцией эффективней всех силовиков. И ведь при этом человек не польстился ни на одну из должностей, ставших вакантными благодаря его трудам и предлагавшихся ему московскими генералами.

Он наше чудо, он наша гордость!

13 января 1991 года сотрудник Управления делами МИД РФ Новиков официально вышел из КПСС ибо «считал неприличным состоять в одной партии с Михаилом Горбачевым, по милости которого стрельба началась на всей территории СССР.

Случилось это задолго до августовского путча, после которого множества «крепких партийцев» бросились публично сжигать свои партбилеты.

Новикову скоро семьдесят, а он всё ещё по-детски верит, что с чиновником достаточно всего лишь поговорить по душам- и тот встанет на путь исправления и деятельного раскаяния. Хотя бы на время перестанет брать взятки. Или может быть введет на это нелегкое занятие льготный прейскурант.

В разгар «Перестройки» Новиков трудился в хозяйственной службе посольства СССР в Алжире. Всерьез воспринял призывы тогдашнего кремлевского говоруна о «гласности во всем» Бесстрашно выступил на партсобрании по поводу «куда-то уплывших» бюджетных денег. Но вопреки ожиданиям поддержки «старших товарищей» не получил. При первой же оказании его сослали на Родину. Не переставая удивляться «верующему» - способному верить в речи, произносимые с трибун.

А «верующий» продолжал и в Москве быть «правдорубом». В итоге уже 28 лет выпускник Московской Юридической Академии (однокурсник генералов Коржакова и Москальковой!) успешно отбивает атаки инициативных ребят, жаждущих присвоить его «кровные» гектары на берегу Рыбинского водохранилища Да ещё и успевает бороться с чиновниками, стараниями которых уже почти полностью загажена Волга. Он бескорыстно подсказывает службам собственной безопасности наших родных «органов» куда забрасывать в очередной раз невод на коррупционеров

Когда Дональд Трамп вынужден был продать свое ранчо в Калифорнии и перебраться в Майами , фермер из Рыбинска предложил подарить американскому президенту кусок верхневолжской земли .Будет где отдохнуть дорогому гостю от хищных наездов «Каиновой печати», демократических американских СМИ… И будет где половить приличную рыбку по примеру экс-президента США Джимми Картера, которому очень понравилось в Карелии.

Если повезёт, может быть, и Волгу, наконец-то почистят от помоев. Рядовых иностранцев у нас совершенно не стесняются. А появление экс-президентов «Большой Белой (пока ещё Белой!) страны» вполне может пробудить стыдливость даже в самом замшелом чиновнике.

А тут как раз в Администрацию Президента РФ и администрацию Ярославской области пришли письма примерно одинакового содержания.

Фермер Новиков, перед прошлыми выборами в ГосДуму нашумевший плакатом «Задуши в себе единоросса!», укрепленным на потрепанной легковушке, предложил главам приволжских регионов подписать «Пакт о незагрязнении Волги».

И теперь чиновники в трансе: как им реагировать на «Глас Народа, Глас Божий»? Губернаторы в массе своей люди незлые. И наверняка грустят по тем временам, когда их предшественники посылали в Питер к царскому столу пудовых осетров, выросших в чистых водах Волги.

Но как простой губер может смириться с тем, что к нему, словно к равному, обращается фантазер пенсионного возраста, призывая удержать диковатых сограждан, упорно сбрасывающих в Волгу всю нечисть?!

А фермер не унимается, получив отписку на красивом бланке, что мол «Ваш вопрос на контроле у губернатора!» Он шлет самой могущественной женщине России главе «Роспотребнадзора» Анне Поповой просьбу помочь руководителю рыбинского отделения «Роспотребнадзора» Жанне Фадеевой уберечь Волгу хотя бы от загрязнения «продуктами распада» невзрачной ночлежки пышно именуемой Отелем «Коприно-Плаза», Хозяева заведения плюют на все решения судов о запрете слива нечистот в Волгу. Мало того, что бесстрашно гадят в реку, из которой пьют воду не они одни, так ещё и категорически не платят налоги в кассу муниципального образования, у которого отхватили под застройку большой кусок пашни якобы во имя создания «Ярославской Юрмалы», которая всё никак не родится. Даже после многомиллиардных вливаний в финансовую структуру ещё более мутную, чем нынешние воды Волги.

А ведь «Гринпис» в начале 90-х, обследуя Волгу, признал участок от Углича до деревни Легково самым чистым на всем протяжении уже едва живой реки.

Не в силах совладать с «Нечистой Силой» природоохранный прокурор Ярославской области Д.С.Павлов в 48 лет «сбежал на пенсию». А «железная леди Рыбинской СЭС многоопытная О.А.Гоголева, поняв, что от главы Ярославского Роспотребнадзора помощи не дождется – от драки устранилась и доверила право совершить чудо своей преемнице Фадеевой.

В прошлом году рыбинский Роспотребнадзор, взяв в очередной раз пробы сливаемых нечистот, предписал закрыть этот «рассадник заразы». Но хозяева «Коприно-Плаза» через два дня вручили судебным приставам бумажку, утверждающую, что сливаемые ими в Волгу нечистоты – чисты, как слеза младенца. Устыдившись своего недавнего жестокосердия, приставы тут же открыли задвижки (разумеется – абсолютно бескорыстно!) и родниковая вода снова мощно потекла в Волгу.

Из канализации!