Война набирает обороты

США вышла из соглашения "Открытое небо", как и из многих других мировых соглашений. Если Байден не изменит политику, то она превратится в бандитское государство с развитой экономикой, которая обладает огромным военным потенциалом. Смотрите что натворили предатели - коммунисты, разорив великое государство - Союз Советских Социалистических республик. Только он держал Америку в узде и её сторонников. А теперь расплачиваемся мы - простой народ, а предатели и современные чиновники живут в своё удовольствие и не кашляют, забыв, что живут только потому, что мы нищенствуем. Экономики нет, а чиновники не в накладе. Для них всё есть и жратва, выращенная на специальных предприятиях и дворцы, за которое платим мы, и поездки на заморские курорты, за которые тоже платим мы.

Значит небо закрыли теперь наши самолёты ТУ- 214 ОН переделывают в самолёты разведчики. На это пустое занятие тоже нужны средства. А где их взять? Новый глава ФНС Д.Егоров опубликовал интересные данные. Оказывается за рубежом наши "уважаемые" граждане имеют в сумме счета на 13 триллионов рублей, что равно резерву нашей страны. И это ещё не полная информация. Кто нибудь от руководства страны говорил об этом и предлагал решить проблему? Никто в том числе и наш многострадальный народ.

Прошла коллегия министерства обороны на которой естественно выступил верховный. "Вооружение и техника с элементами искусственного интеллекта будут во многом определять итоги боевых действий в будущем". Как вам нравится эта фраза? Он что готовится к горячей фазе войны? Сейчас военные действия могут начаться с использованием беспилотников. А в России не могут изобрести для них двигатели. Даже скопировать не получается. Нет инженерной мысли. Из демократической страны со свободой слова все инженеры разбежались кто куда. А чем воевать и на какие средства? И кто пойдёт добровольно умирать, и за кого? Вся эта воровская мразь сквозонёт за пределы России. Умирать будет нищий народ. Так вот наша задача не допустить горячей фазы и это записано в Конституции. Мы должны управлять страной.

А перспективы у нас в настоящее время нет. Ю. Пронько на канале Царьград говорит, что если в течение 2 - х месяцев кризис не изменится и власть не изменит политику, то 63 % предприятий, особенно малого и среднего бизнеса перестанут существовать и появятся миллионы безработных, а значит голодных. Вы бы посмотрели как одна женщина на встрече с президентом в слезах просит до конца года отменить налоги на малый и средний бизнес. Внятного ответа от президента не последовало.

Надо бы вплотную депутатам думы заняться проблемой выживания народа и сохранения государства. И они действительно озаботились, но только своим выживанием. Приняли закон по которому в период выборной компании запрещается говорить о политике. Значит власть планирует проводить выборы по американскому сценарию, а именно разрешить электронное голосование в течение нескольких дней. В стране демократия куда же деваться? И ведь всё направлено на сохранение действующей власти, которая ведёт страну к распаду и полного краха экономки.

И вот на этом отрезке провальной политики власти к народу обращается Президент Академии геополитических проблем генерал - полковник Леонид Ивашов. Сразу надо заметить, что обращение в корне отличается от обращения президента. Всё обращение писать не буду. Народ не хочет читать длинные тексты. А зря. "Хотелось бы вам пояснить одну очень важную вещь - ИДЁТ ВОЙНА. ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ. УНИЧТОЖЕНИЕ ВСЕХ НАС! И то, что не рвутся бомбы и снаряды, не свистят пули и не рушатся дома, не значит, что сейчас мирное время, и мы в безопасности. Оружие врага - вакцинация - чипизация, цифровизация и искусственный интеллект, 5G - облучение, развал образования и лишение нас с вами человеческих прав и свобод. Наше оружие - мозги, юридическая грамотность, социальные сети, информация, гражданская активность И это более чем достаточно для победы". Не совсем соглашусь. Или даже надо просто добавить. Без идейного руководителя всё это похоже на хаос, который никогда не приводил к положительным результатам. Нужен народный лидер, который конкретно укажет, что нужно делать, чтобы изменить политику Кремля.

Далее Леонид Григорьевич продолжает: "Но у нас есть проблема. Досталась она нам в наследство от советских времён. Нас приучили относиться к государству как к няньке, которая за нас всё решит, обо всём позаботится". В этом он прав на сто процентов. Разговаривая перед выборами с народом слышишь в ответ, что за на всё решила власть и поэтому на выборы не пойдём. Об этом я пишу постоянно, но до народа не доходит. Может обращение Л.Ивашова поможет скептикам поменять своё отношение к власти, выборам и депутатам? За нас никто ничего решать не будет, потому что за тридцать лет бандитского капитализма народ отошёл на последний план у руководства, до которого, как говорится, руки не доходят и никогда не дойдут, если мы не одумаемся. Нужно заставить власть решать наши проблемы, если она не хочет надо немедленно её менять. Время не ждёт.

Продолжая тему "наньки" Леонид Григорьевич пишет: "Мы были стадом баранов, думая что можно не вникать в политику, не изучать законы, живя в своё удовольствие". В своё удовольствие живут только чиновники, олигархи, друзья президента и государственные воры. Народ живёт в нищете и вымирает. 13 триллионов рублей кто вывез из страны? Народ? Он продолжает: "Но самое главное - мы перестали быть единым великим народом. И это большая проблема. И без её решения нет оснований рассчитывать на успех, сколько бы мы ни кричали "Спасибо деду за победу". А вот в поздравлении президент благодарит народ за единение. Он что не знает, что никакого единства нет. Конечно знает, но дурит народ, выдавая желаемое за действительность, хотя единства он не допустит, зная слабость народа. Да, мы были стадом баранов, но у нас был хороший пастух. Десятилетиями не менялись тарифы по ЖКХ, цены замерли после 1949 года. Медицина, образование были бесплатными. Что надо было ещё народу? Вот и превратились в стадо баранов и нас это устраивало. Мы и сейчас остались баранами только разобщёнными и в этом нам помогли полиция, Золотов со своей бандой, да и дума работает против народа и весь этот порядок построил президент, сроки которого обнулили. Кто виноват? Мы сами потому что от баранов так и не отошли.

До эпидемии было много разговора о развитии АПК. Вышли на мировой рынок по продаже пшеницы, а семена укропа и петрушки покупаем за границей и не только. Даже семян картофеля нет своих. А кто может утверждать, что семена не заражены, которые мы закупаем не известно у кого? Сейчас все государства, которые расположены вокруг нас и даже за тысячи километров ставят для себя цель уничтожение России. И выборы партия власти уже готовит, чтобы полностью выдавить коммунистов, да они и сами не против, молчат, не подают признаков жизни.