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Московский листок

Почему обосраться - обязательно в Химках?

Опубликовано 19.01.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Почему обосраться - обязательно в Химках?

Химкинский городской суд арестовал Навального до 15 февраля, арестовать его просила ФСИН. Навальный назвал происходящее "наивысшей степенью беззакония". Суд рассматривал это ходатайство на выездном заседании во 2-м отделе городского управления МВД из соображений санитарно-эпидемиологической безопасности, объяснили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД. 

Навального доставили в отдел полиции в Химках после задержания в аэропорту "Шереметьево" 17 января, получить результат теста на коронавирус он не успел. Поэтому заседание суда по мере пресечения решили провести прямо в отделе полиции, а доступ в помещение, где проходил суд, был ограничен. 

При задержании Навального к нему не пустили адвоката Ольгу Михайлову, которая летела из Германии вместе с ним и у которой, по ее словам, были все необходимые документы. О заседании суда в отделе полиции защита Навального узнала за 1 минуту до его начала.

***

Что вообще происходит? 

Почему, к примеру, дело рассматривал Химкинский суд, которому оно никак не по подсудности? Дело "Ив Роше" рассматривал Тушинский суд, от Химок это 10 минут езды на машине.

Что за комедия с "выездным заседанием" суда, если от УМВД в Химках до суда на машине вообще 3-4 минуты?

Что за бред с ПЦР, если человек только что выписался из "Шарите", где у него брали все анализы, и только что прилетел из Германии, где бы с положительным тестом его никто б не пустил в самолет.

Понятно, торопились, и чтоб поменьше посторонних глаз. Просто так удавить - самое оно, но никак не получается...

Посмотрите, все через жопу - и с самолетом, и с предупреждениями, чтоб не возвращался...

Может показаться, что все чины выше прапорщика - полные идиоты. Но, как говаривал покойный генерал Лебедь, это не глупость - это ум такой.

Вот, к примеру, Песков сообщил прессе, что не в курсе ареста Навального. Совсем не в курсе. Забыл Песков, что в его функциональные обязанности входит не только говорить глупости, которые самому президенту произносить неудобно, но и следить за прессой. Быть, что называется, в курсе. И работа эта ведется, и люди деньги получают. А тут - вся мировая медия трезвонит во все колокола, а Песков не в курсе!

Объясняю.

В узком кругу, достаточно узком, некто Путин произносит фразу, что больше не хочет ничего слышать "об этом человеке". Без детализации, но всем понятно.

После 20 лет правления в окружении самодержца уже не осталось людей, способных возразить. Мол, отдаленные последствия, резонанс в международных отношениях...

Сегодня таких нет. И взяться им неоткуда. Есть приказ, есть исполнение. Всё.

Может быть, даже кто-то и задумается об отдаленных последствиях, но они его не касаются. Потому что отдаленные и не для него. А вот за несполнение поручения президента голову снимут здесь и сейчас, не в отдаленной, а в самой ближайшей перспективе.

Так еще ведь и не выполнили уж один раз - да так не выполнили, что шуму действительно на весь мир. И президент хоть и не хочет слышать "про этого человека", а слышит и слышит, слышит и слышит постоянно, по нарастающей.

И тут уже не до тонкостей и нюансов - исполнители в истерике.

Поэтому нагнали Росгвардии туда, где Навальный по плану даже не ожидался - задержали полсотни человек вообще ни за что, по ориентировке.

Поэтому провели задержание так, что видео разошлось по всему свету, и многодетные мамаши уже рыдают у телевизоров.

Поэтому суд в Химках, где убийств по политическим мотивам больше, чем в Чечне... И даже не в суде, а где попало - осталось только как судья Дредд, сразу приговор в исполнение.

Потому что система такая - человек, взваливший на себя всю полноту власти, уже не может поручить никому ничего - либо все надо контролировать лично, либо накосячат на каждом шагу, причем от перепуга и усердия.

Я думаю, что некто давно уже пожалел об этом невнятно данном поручении. Да уж поздно...

А.Б.



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