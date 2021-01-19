В Саратове суд отказался арестовать прокурора по делу о многомиллионных взятках

Ленинский районный суд Саратова отказался удовлетворять ходатайство следствия о заключении под стражу прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, обвиняемого в получении крупных взяток и превышении должностных полномочий.

"Задержанного и отправленного в ИВС Пригарова выпустили из-под стражи в зале суда. В ИВС он провел три дня. Новую меру пресечения ему не избрали", - цитирует Интерфакс адвоката Андрея Морозова.

Следствие возбудило два уголовных дела в отношении Пригарова по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере»), одно было возбуждено 31 декабря 2020 года, второе — 13 января. Ему инкриминируется получение двух взяток — в 18 млн рублей и в 15 млн рублей. Эти средства ему заплатил гендиректор строительной компании за выдачу разрешительной документации на ввод многоквартирных жилых домов.

31 декабря прокурор был отправлен под домашний арест до 28 февраля 2021 года. Защита обжаловала это решение. 14 января Саратовский областной суд освободил Пригарова из-под домашнего ареста. 15 января он вновь был задержан. Следствие настаивало на его аресте.