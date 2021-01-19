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Московский листок

Алексея Навального отправили в "Матросскую тишину"

Опубликовано 19.01.2021 в разделе комментариев 0

Алексея Навального отправили в "Матросскую тишину"

Политик Алексей Навальный, арестованный Химкинским районным судом на 30 суток по ходатайству ФСИН, доставлен в столичное СИЗО "Матросская тишина" для прохождения 14-дневного карантина.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, оппозиционера привезли в СИЗО "Алексей Анатольевич Навальный прибыл в Следственный изолятор федерального значения "Матросская тишина" накануне в начале девятого вечера. Навальный сказал членам ОНК, что со стороны сотрудников учреждения, морального и физического давления на него не оказывается. Также он попросил передать своим родственникам перечень необходимых ему вещей. Членами комиссии данная информация будет передана его родственникам", - сообщил Мельников.

В его камере, как отметил правозащитник, есть чайник, холодильник, телевизор и горячая вода. Завтракал он в Химках, а ужинал уже в "Матросской тишине". По словам Мельникова, Навальный ему сообщил, что со стороны сотрудников учреждения давления на него не оказывается.

Накануне суд в Химках по ходатайству ФСИН поместил Навального под арест на 30 суток. На следующей неделе должен состояться суд о замене ему условного срока на реальный по так называемому делу "Ив Роше".

 



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