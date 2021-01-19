А с чего в Москве прикрыли крещенские купания?

В Москве внезапно отменили крещенские купания, подготовка к которым шла несколько недель. В Южном Бутово работники коммунальных служб засыпали снегом и льдом прорубь в местном пруду. В Кировской пойме Москвы-реки по распоряжению управы района все оцеплено, сотрудники МЧС. То же самое происходило на набережной Строгинской поймы и у проруби в московском парке Фили. Оцеплены проруби на Красном пруду на востоке Москвы и у жилого комплекса «Алые паруса».

Сотрудники полиции, дежурящие у купелей, заявляют, что внезапный запрет связан с пандемией коронавируса. Между тем в Московской области купания не отменены.

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Ну не поймешь, то чуть ли не пинками загоняют верующих и неверующих в прорубь, то запрещают купания... Специального распоряжения вроде бы нет, но у нас ведь и по звонку можно.

- Это Иоанн Креститель? Это из мэрии Ерушалаима звонят, прекращайте там весь ваш цирк... Да, пандемия... Нет, не самодеятельность, Сам распорядился... А то голову снимут.

Из официальных источников только "Российская газета" сообщает о запрете купаний в Хабаровском крае, и тоже по причине эпидемии. К протестам в Хабаровске прямой привязки нет. Но мысли есть.

Мороз по всей стране, эпидемия вроде тоже, а запреты только в Москве и Хабаровске... Уж не боится ли кто, чтобы Навального и Фургала как его предтечу на стали ассоциировать с парой Иисус-Иоанн?

Очень забавная ассоциация, очень. Но ничего другого в голову не приходит - в метро заразиться куда вероятней, чем у проруби, на свежем воздухе. Да и толпы большой не ожидалось.

Кстати, о массовых протестах верующих против запрета крещенских купаний ничего не слыхать.

А.Б.