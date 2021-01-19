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Московский листок

А с чего в Москве прикрыли крещенские купания?

Опубликовано 19.01.2021 в разделе комментариев 3

путин выборы навальный кремль
А с чего в Москве прикрыли крещенские купания?

В Москве внезапно отменили крещенские купания, подготовка к которым шла несколько недель. В Южном Бутово работники коммунальных служб засыпали снегом и льдом прорубь в местном пруду. В Кировской пойме Москвы-реки по распоряжению управы района все оцеплено, сотрудники МЧС. То же самое происходило на набережной Строгинской поймы и у проруби в московском парке Фили. Оцеплены проруби на Красном пруду на востоке Москвы и у жилого комплекса «Алые паруса».

Сотрудники полиции, дежурящие у купелей, заявляют, что внезапный запрет связан с пандемией коронавируса. Между тем в Московской области купания не отменены. 

***

Ну не поймешь, то чуть ли не пинками загоняют верующих и неверующих в прорубь, то запрещают купания... Специального распоряжения вроде бы нет, но у нас ведь и по звонку можно.

- Это Иоанн Креститель? Это из мэрии Ерушалаима звонят, прекращайте там весь ваш цирк... Да, пандемия... Нет, не самодеятельность, Сам распорядился... А то голову снимут.

Из официальных источников только "Российская газета" сообщает о запрете купаний в Хабаровском крае, и тоже по причине эпидемии. К протестам в Хабаровске прямой привязки нет. Но мысли есть.

Мороз по всей стране, эпидемия вроде тоже, а запреты только в Москве и Хабаровске... Уж не боится ли кто, чтобы Навального и Фургала как его предтечу на стали ассоциировать с парой Иисус-Иоанн?

Очень забавная ассоциация, очень. Но ничего другого в голову не приходит - в метро заразиться куда вероятней, чем у проруби, на свежем воздухе. Да и толпы большой не ожидалось.

Кстати, о массовых протестах верующих против запрета крещенских купаний ничего не слыхать. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Старик Кабаев
ведь написал 19.01.2021 11:26
правоверный, в мечеть ходит.
А русским объявил джихад.
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(без названия)
Дородиодиолилиидщ написал 19.01.2021 10:47
Дык окунаццо-то надоть в маске - ну, шоб не пристало - тире - не передалось.
Этот, кторый типо Сам, мог бы и без ея, ясен пень, но группа ликования ж должна ж соотвецтвовать.
И? - с одним нательным и в медицинской?
нипаймут, азийяты
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(без названия)
из деревни написал 19.01.2021 10:42
Это не так важно, скупнутся в январе, каждый понимат - церкви по всей стране выросли как грибочки после дождя и это на века, на тысячалетия веры святой православной, а вирус пройдеть и скупнемся еще не раз, наше дело правое.
В метро трудно ослабить свой иммунитет, посему трудно заразиться, а в такой холод на купаниях легко простудиться и пошло и поехало.
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