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Московский листок

Шувалова об отношениях с Навальным

Опубликовано 19.01.2021 в разделе комментариев 0

Вчера Николай Бондаренко заявил о том, что его прилёт из Тюмени во Внуково якобы совпал с рейсом Алексея Навального, и он намерен с ним встретиться. 

Однако вы помните, что послужило поводом исключения из КПРФ Елены Шуваловой? Правильно! Встреча с Алексеем Навальным, и тогда Николай Бондаренко чуть ли ни целую передачу посвятил тому, что клеймил её позором. 

Далее Елена Шувалова говорит о своих отношениях с ФБК и Алексеем Навальным. Недоброжелатели часто пытаются её уколоть, заявляя, что её на выборах поддержал Навальный. Они почему-то считают, что этим как-то её унижают. Ничего подобного!

Она благодарна Алексею за поддержку.

Он поддерживал только сильных и наиболее проходных кандидатов.

Только в отличие от других, Елена Шувалова не забыла и не отрицает этой поддержки.

Да, они понимают по-разному кардинальные вещи. Елена Шувалова хочет власти труда, а Алексей считает, что может быть хорошей и власть капитала, только её надо по-другому распределить. Нет хорошей власти капитала потому, что она будет стремиться к максимальной прибыли любой ценой.

Но Елена Шувалова добивалась и добивается расследования отравления Навального. Считает очень плохо, что не видно, чтобы наши правоохранительные органы расследовали факт отравления.



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