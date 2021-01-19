Почему ответом губернатора активисту стал арест?

18 января жители Уфы пришли в приемную главы региона Хабирова. Напомним, что граждане, организовавшие инициативу "СТОПБАШРТС", уже почти год выступают против повышенных тарифов коммунальных услуг, а также за передачу БашРТС в государственную или республиканскую собственность.

Собственник нагло завышает тарифы на отопление, а власть, видимо, не собирается решать данную проблему.

Собрание с жителями провели не сразу и не в самой приемной, а через дорогу - в здании Башдрамтеатра. На встречу, по словам очевидцев, пришли более ста граждан, общественники, чиновники и представитель компании БашРТС Ирина Попова.

Жители жаловались на большие тарифы и невозможность их оплатить. В ответ на это представители БашРТС и власть имущие как всегда доказывали свою правоту.

После встречи полицией был задержан активист общественной инициативы "СТОПБАШРТС" Альберт Рахматуллин. На данный момент до сих пор рассматривается вопрос о судебном процессе.

Вот что написал Альберт на своей странице Вконтакте еще накануне похода в приемную:

"Почему я иду на прием к Хабирову 18 января в 10.00?

Да потому, чтобы решить проблему высоких начислений за отопление, уже нужна политическая воля руководства республики! Ведь год назад случилась точно такая же история, когда под видом корректировок нас ограбили. Кому-то что-то было за этот грабеж? Может уголовное дело завели? Может наказали кого? Нет!!! Вот эта безнаказанность и снова привела к ограблению народа уже в этот отопительный сезон. Прокатило же в прошлом году и сейчас прокатит - вот мысли у БашРТС и чиновников, покрывающих этот беспредел.

Миллиарды награбленных рублей затмили и глаза, и разум всех подчиненных Хабирова, и только ему придется все это исправлять. Не сможет или не захочет, то значит я поеду в Москву. Дойду и до Сечина, и до Путина. Потому что, я не намерен терпеть этот грабеж! Но мне нужна ваша поддержка, товарищи! Ведь если будем мы молчать - дальше будут обдирать!"

Рахматуллин также требует отставки Министра по ЖКХ Республики Башкирия.