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Московский листок

Преступное селфи

Опубликовано 19.01.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы навальный кремль
Преступное селфи

Источник: https://centuria1972.livejournal.com/119965.html

Министр транспорта РФ Савельев инициировал служебное расследование действий стюардесс авиакомпании «Победа» - за то, что они сделали селфи с Алексеем Навальным. 

Ну разве это не прекрасно, ну разве это не демократично? Можно без сомнений сказать, что девочек теперь уволят, причем с «волчьим билетом»- то есть с такой формулировкой, чтобы их нигде не взяли на работу. Девочки стюардессы совершили жуткий поступок? Или фотографироваться в этой стране можно только на фоне портрета вождя? Увы, это не единичный случай за этот день...

Вот копия протокола об административном нарушении. Прочтите подчеркнутую строчку.

 

Преступление этого человека.... то есть уже гражданина, в том, что он «хлопал в ладоши в поддержку Навального». 

По аналогии с преступлением стюардесс, это считается преступлением. Хлопать в ладоши, по всей видимости, можно только вождю. Впрочем, вы его никогда не увидите, вас попросту и на милю к нему не подпустят, так что хлопайте в ладоши его портрету. 

Хотя теперь, насколько я понимаю, с законом в той самой стране происходят вообще странные вещи. Под очень удачно свалившимся коронавирусом, можно вводить много разных новшеств: и голосование на пеньках, и запрет на одиночные пикеты, и теперь, как мы увидели, выездные суды. И даже странно, что на измененной недавно Конституции не придумали изменить вот это: 

Посмотрел я на этот один день в этой стране и подумал- а зачем там вообще нужна видимость Закона? Пора уже ввести последний, самый правильный и единственный - о коронации нового Императора. 

И пусть будет ночь...



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