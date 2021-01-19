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Московский листок

Почему Навального держат под стражей за попытку вернуться?

Опубликовано 19.01.2021 в разделе комментариев 1

путин выборы навальный кремль
Почему Навального держат под стражей за попытку вернуться?

Навальный проведет двухнедельный карантин в московском СИЗО «Матросская тишина» будучи один в трехместной камере, сообщил секретарь столичной ОНК Алексей Мельников. 

«В настоящее время Навальный А.А. размещен в трехместной камере карантинного отделения, в которой он содержится один, т.к. по прибытии из-за границы, он должен пройти карантин в течение 14 дней», — написал в Telegram Мельников.

***

Марина Литвинович, член ОНК: Куда попал Навальный.

Давайте немного расскажу про то, что такое СИЗО №99/1 (Кремлёвский централ).

Это очень строгое СИЗО, в котором контролируется каждый шаг, каждое движение заключенного. Находящийся там человек становится фактической «собственностью» руководства учреждения. Главная цель – изолировать, отсечь от информации и от любой коммуникации. Вся переписка контролируются - если человек пишет обращение или письмо – не факт, что оно попадет к адресату, письмо может быть изъято или задержано. Приходящие письма могут и не отдать (ну, как в «Лефортово» у Фургала и других). Не отдают они их по приказанию следователя.

Нигде, ни в одном СИЗО у нас не было такого опыта, как в этом СИЗО, когда при заходе в камеру нас окружало 6 сотрудников! Шесть! В обычном СИЗО их два, ну, максимум три. Но шесть! И, конечно, всегда контролируют беседу с заключенным – чуть спросишь не про условия содержания – сразу окрик.

Еще в данном СИЗО очень строго требуют выполнять ПВР – правила внутреннего распорядка. Мы когда ходили по камерам, всегда удивлялись идеально заправленным кроватям, идеальной чистоте в камерах и идеальному порядку разложенных в камере вещей.

Адвокатов могут и не пустить, всегда могут найти тысячу причин. С медицинской помощью в данном СИЗО тоже не очень хорошо – мы неоднократно получали обращения от заключенных о том, что им не оказывается помощь, не проводятся необходимые обследования, не вывозят в больницу. В целом, отношение руководства к содержащимся там такое: болит? Притворяется! Голодает? Его требования бессмысленны. Жалуется? Это он обманывает!

Некоторые говорят, что в данном СИЗО нет никакой конфиденциальности при общении с адвокатами – все записывается, все прослушивается и фиксируется. Я точно сказать не могу, поскольку проверить это сложно.

В прогулочном дворике (на фото), расположенном на крыше здания – громко играет музыка. Дворики маленькие, накрытые крышей, под которой – узкая полоса для прохождения воздуха. Неба там не видно.

***

Вопросов много. Например, почему Навальному по обыкновению не назначен домашний арест?

Как видим, к побегу он не склонен - уехал за границу лишь находясь в бессознательном состоянии, при содействии президента Путина.

Несмотря на многочисленные предупреждения и угрозы, вернулся добровольно из Германии. То есть скрыться за границей не собирается. Да и кто ж его выпустит без прямого распоряжения президента?

Получается, что его поместили в камеру именно не за попытку сбежать, а, наоборот, за попытку вернуться.

Тем более, что Навальный официально направлен на долечивание, то есть он не вполне здоров, только выздоравливает еще...

Где основания для содержания под стражей? Тяжесть инкриминируемого ему преступления содержания под стражей не требует. Ни растрата пожертвований ФБК, ни клевета не являются таким основанием. 

И что?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Феникс написал 19.01.2021 12:54
Навальный раскрыл одурманенные ТВ РФ глаза многим!В России нет ни закона, ни права, ни правопорядка! Власть присвоила группа антиконституционных Преступников из Уголовников и отбросов ФСБ,которая управляет следующими методами: тотальная Ложь,произвол по понятиям банды, кнут и пряник, убийства критиков режима. Все силовые структуры служат за деньги не государству и народу, а ОПГ Пукана, разворовывающей страну до "Дна" и своей бандитской глупостью, изолирующие и убивающие страну! Всех судить народным и международным трибуналом с конфискацией!
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