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Московский листок

На ВДНХ установят две фигуры Берии

Опубликовано 19.01.2021 в разделе комментариев 2

На ВДНХ установят две фигуры Берии

В павильоне атомной энергии на ВДНХ установят две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на сайт госзакупок. Это подтвердили изданию в Росатоме.

Согласно госзаказу, каждая фигура должна представлять собой "высокореалистичный манекен" с "вандалостойким" туловищем и силиконовой головой.

Фигуры главы НКВД планируют установить в экспозиционной зоне, посвященной советскому атомному проекту. За создание экспозиции "Росатом" заплатит 1,28 млрд рублей ООО "Атомэкспо". Эта компания была выбрана в качестве единственного поставщика, договор с ней был заключен 31 декабря 2020 года, следует из данных закупки.

Манекены Берии будут размещены в двух зонах экспозиции: "Бомбардировка японских городов и окончание Второй мировой войны" и "Семипалатинский полигон и испытание первой советской атомной бомбы".

"Берия возглавлял "Атомный проект СССР", и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу «удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие", - пояснил изданию представитель "Росатома".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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бензопила написал 19.01.2021 13:42
Очередной распил буджета Росатома. Живут же люди!
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Особенно радует ''силиконовая голова''
Хреновод написал 19.01.2021 13:35
Жалко, что размеры рабочей зоны моего 3D-принтера не позволяют изготовить полномасштабную силиконовую голову, а то бы я согласился на изготовление таких голов по цене ша штуку в 10 000 раз меньшей, чем сумма, указанная в статье. Впрочем за такую же 1/10 000 я мог бы изготавливать и ''вандалостойкие туловища'' из листовой стали.
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