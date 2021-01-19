На ВДНХ установят две фигуры Берии

В павильоне атомной энергии на ВДНХ установят две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на сайт госзакупок. Это подтвердили изданию в Росатоме.

Согласно госзаказу, каждая фигура должна представлять собой "высокореалистичный манекен" с "вандалостойким" туловищем и силиконовой головой.

Фигуры главы НКВД планируют установить в экспозиционной зоне, посвященной советскому атомному проекту. За создание экспозиции "Росатом" заплатит 1,28 млрд рублей ООО "Атомэкспо". Эта компания была выбрана в качестве единственного поставщика, договор с ней был заключен 31 декабря 2020 года, следует из данных закупки.

Манекены Берии будут размещены в двух зонах экспозиции: "Бомбардировка японских городов и окончание Второй мировой войны" и "Семипалатинский полигон и испытание первой советской атомной бомбы".

"Берия возглавлял "Атомный проект СССР", и благодаря его организаторским способностям Советскому союзу «удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие", - пояснил изданию представитель "Росатома".