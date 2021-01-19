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Московский листок

Навальный рассказал о роскошном "дворце Путина" под Геленджиком за 100 миллиардов рублей

Опубликовано 19.01.2021 в разделе комментариев 4

Фонд борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) опубликовал расследование о так называемом "дворце Владимира Путина", расположенном на мысе Идокопас вблизи поселка Прасковеевка под Геленджиком.

Площадь одного лишь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним - 68 гектаров. К нему прилегает участок площадью 7000 гектаров, который принадлежит ФСБ. Стоимость стройки, по оценке ФБК, составляет порядка 100 млрд рублей.

"Представляете себе княжество Монако? Это маленькая, но все же отдельная страна. А здесь владение размером с 39 княжеств Монако. Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Тысячам людей, работающим там, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой. Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП, с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки", - отмечает Навальный.

Кроме дворца на участке расположен подземный ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, церковь, оранжерея на 2,5 тыс. квадратных метров, амфитеатр, и 80-метровый мост, ведущий к чайному домику, здания для обслуживающего персонала, многочисленные фонтаны и бассейны, три вертолетных площадки, а также виноградники, завод по производству элитных вин, устричная ферма и даже также перевезенная из Греции церковь. Также в горе сооружен специальный тоннель, обеспечивающий доступ к пляжу.

Вся территория комплекса огорожена заборами с колючей проволокой, системами видеонаблюдения, постами охраны. Береговая линия также закрыта сплошной полосой. По данным ФБК, местное пограничное управление ФСБ запрещает подплывать к мысу Идокопас ближе чем за милю. Пролет над территорией также запрещен. Над ней - официальная бесполетная зона URP116, такая же как над атомными электростанциями или секретными военными объектами.

Внутреннее убранство дворца изобилует мрамором, позолотой, эксклюзивной итальянской мебелью и оригиналами дорогих картин. Всего здании три этажа. Помимо прочего, там есть аквадискотека, игровая комната с автоматами, музыкальная гостиная, дегустационная комната, винный погреб, кальянная, церковь, казино, читальня, около полутора десятков гостевых спален и даже полноценный театр с ложами и ярусами.

По словам Навального, о существовании этого дворца стало известно еще в 2010 году из открытого письма петербургского бизнесмена Сергея Колесникова. "В 2010 году петербургский предприниматель Сергей Колесников опубликовал открытое письмо, в котором призвал президента Медведева положить конец путинской коррупции. Колесников как человек, вовлеченный в проект возведения дворца, рассказал буквально все: где что строят, на чьи деньги, на кого оформлено, все махинации, с офшорами, с акциями на предъявителя, — вообще все. Выложил документы — проводки, договоры. Опубликовал аудиозаписи переговоров строителей со спонсорами. Это все случилось 10 лет назад, и, честно говоря, разоблачений такого масштаба и достоверности с того момента, наверное, не было", - отмечает Навальный.

По словам Колесникова, в начале девяностых он вместе с полковником КГБ в отставке Дмитрием Гореловым учредил в Санкт-Петербурге фирму "Петромед", которая занималась поставками медицинского оборудования. Петербургская мэрия также имела в ней долю, а интересы города в этой фирме представлял заместитель мэра Владимир Путин.

"В начале 2000 года в «Петромед» пришел Николай Шамалов - тот самый друг путинской семьи а позже сват, с которым Путины в 1996 году отдыхали в Давосе. Он выступил с личным предложением от Путина, только что избранного президентом, ищущего, как бы подзаработать.

Предложение было, как и все, что придумывает Путин, откровенно коррупционное. Идея заключалась в следующем: олигархи, например, Абрамович и Мордашов, будут жертвовать «Петромеду» деньги, а «Петромед» будет тратить их на медицину — модернизацию больниц, закупку оборудования и так далее. Но была еще одна важная часть договора. 35% пожертвований уходило на специальный офшор

Офшор был зарегистрирован с акциями на предъявителя. То есть фамилия нигде не указана, но кто бумажку принес — тому фирма и принадлежит. По 2% акций офшора досталось Шамалову, Горелову и самому Колесникову, а 94% акций отдали Путину. Или Михаилу Ивановичу, как его в целях конспирации называли участники проекта.

В 2005 году глава управделами президента, путинский дружок по временам питерской мэрии Владимир Кожин, подписывает инвестиционный договор на строительство в Геленджике «детского спортивно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия». Строить, согласно договору, будут вместе — управделами президента и инвестор, компания «Лирус». Акционерами «Лируса» были три человека: Николай Шамалов, Дмитрий Горелов и Сергей Колесников.

Через некоторое время Шамалов, который был главным связным от Путина и человеком, на которого записали объект в Геленджике, велел свернуть все проекты кроме дворца", - сообщает Навальный.

После открывшейся информации дворец Путина был продан компании Александра Пономаренко, который является деловым партнером близкого друга нынешнего президента России. "Пономаренко раздал несколько интервью, где сказал: «Да это я себе купил. Буду здесь строить гостиницу». И даже подтвердил журналистам, что купил дворец у Шамалова примерно за 350 миллионов долларов. Тут же он упомянул, что покупку оформил на свой кипрский офшор. Мы открываем финансовую отчетность этого офшора, чтобы проверить. Находим нужный 2011 год и видим, что да, покупка была. Но дворец купили не за 350 миллионов, а за 350 тысяч долларов. Или 10 миллионов рублей по тому курсу. По цене двухкомнатной квартиры на окраине Москвы", - отмечается в расследовании.

В ФБК утверждают, что реальным владельцем дворца был и остается Владимир Путин. "Эта история не знакома никому. Во-первых, вы не представляете истинных размеров этого дворца. Во-вторых, никакой продажи не было. Это юридическая иллюзия - постановка, созданная с помощью нескольких фиктивных сделок и активной кампании в СМИ. Единственный настоящий хозяин этого знаменитого места с самого начала по сегодняшний день - Владимир Владимирович Путин. Ну и в-третьих, заглянув внутрь, вы поймете, что президент России психически нездоров. Он помешался на богатстве и роскоши", - отмечает Навальный.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: " Пора мочить крысиную стаю...!
глядишь на таких "смелых" написал 19.01.2021 20:31
с пробзделого дивана, и понимаешь - все будет как всегда!
геройски попездели в тырнете и усохли...
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может оно и так
только эту инфу написал 19.01.2021 20:27
лет десять взад пихали из всех углов.
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(без названия)
Обываша написал 19.01.2021 20:25
Вот где наши налоги, "откаты" и не доплаты! Пора мочить крысиную стаю...!
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(без названия)
Нашатырь написал 19.01.2021 20:00
Да понятно все! "Пахан" из питерских Гопников с Шоблой оборзел и свихнулся от безнаказанности,наворованного богатства и смирения,замороченного фсбешной пропагандой народа! Весь госаппарат, карманные СМИ и силовики обслуживают Уголовников и Убийц! Всех в Трибуналы!
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