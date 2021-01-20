Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Установлен прожиточный минимум, на который все равно не прожить

Опубликовано 20.01.2021 в разделе комментариев 1

правительство пенсионеры
Установлен прожиточный минимум, на который все равно не прожить

Величину прожиточного минимума на 2021 год установили в столице, она составляет в расчете на душу населения 18 029 рублей, соответствующее постановление правительства города подписал мэр Москвы Сергей Собянин: «Для трудоспособного населения — 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля», — говорится в документе. 

Прожиточный минимум в расчете на душу населения за третий квартал прошлого года в Москве также был на уровне 18 029 рублей. Видимо, цены за год совсем-совсем не изменились?

В РФ в этом году прожиточный минимум составил 11 653 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для несовершеннолетних — 11 303 рубля, а для трудоспособных граждан — 12 702 рубля.

Ясно, что Москва - это не Россия. Но общее - имеется. И там, и здесь на прожиточный минимум прожить невозможно.

Ну и совсем смешно с разницей в прожиточном минимуме пенсионеров и "работающих". Скажем, при начислении мне пенсии числят как работающего, то есть никаких надбавок московских, ничего, голый прожиточный минимум для пенсионеров. Зато мой минимум исчисляется так, будто я не работаю - сижу дома и грызу гречку.

В общем, совершенно неразумно и несправедливо, а возмущения особого не вызывает, потому что ним так, ни сяк на эти деньги прожить невозможно. А так за пенсию даже спасибо, я с нее как раз рассчитываюсь за квартиру, за коммунальные и телефон - вот на это в аккурат и хватает. Питание ни так, ни эдак не входит. Ну и ходить предпочтительно голым или в собственных обносках прежней поры...

Вот всем этим собяниным и раковым неужели самим не совестно называть эти гроши "прожиточным минимумом", прекрасно понимая, что он совершенно непрожиточный? 

И ведь денег в государственном бюджете до черта! 

Вот вчера побывал в выставочном комплексе "Новый Иерусалим" на экспозиции картин разных Брейгелей. Частоне собрание Майергаузов, 160 работ. Сто шестьдесят! Каждой по 500 лет или более того. Частное собрание.

Да-да, Питер Брейгель-младший, «Пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц», который даже в кино снимали, например, в "Мельнице и кресте" с Рутгером Хауэром...

Полное, абсолютное восхищение - это касательно самих работ. Но интересно же,как это так получилось, что все это оказалось в частных руках?

Кто такие эти Мауергаузы? Наследники европейского аристократического дома? Потомки великих коллекционеров прошлого?

А вот и нет! Очень скромные люди, всего лишь на 46-м месте в рейтинген владельцев семейных бизнесов. 

46. Семья Мауергаузы

Суммарный капитал $ 0,22 млрд

Основные активы — CorpInvest Inc., «ТЦ-девелопмент 

Мауергауз Алексей Юрьевич

Экс-владелец торговой сети «Патэрсон»

Личный капитал $ 0,11 млрд 

Мауергауз Константин Юрьевич

Экс-владелец торговой сети «Патэрсон»

Личный капитал $ 0,11 млрд

Вот Константин Юрьевич с капиталом всего-то в  $ 0,11 млрд может позволить себе коллекцию картин в 160 полотен старых голландских мастеров. 

Честно говоря, личный капитал на фоне таких сокровищ выглядит недооцененным. Это ж не картины старых соыветских художников, которые пусть задорого, но можно купить у родственников, друзей, в союзах художников, частных галереях... Но работы старых голландских мастеров - это в основном только на аукционах, причем перворазрядных. И работы буквально легендарные - это очен, очень большие деньги.

Черт, а что же могут себе позволить обладатели первой десятки мест в этом рейтинге? Собственный Лувр?

А в это время абсолютно нищие люди сидят и думают, как им прожить на тот минимум, который им определили власти. Они ьтоже хотят пищи духовной, но у них сегодня и с телесной пищей как-то не складывается. Не хватает.

И вот посмотрите на людей в Голландии 500 лет назад - и сравните с сегодняшними нашими пенсионерами. Не правда ли, голландцы выглядят упитанней и благополучней?

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Александр Загонов... написал 20.01.2021 00:48
Да еще и курей запретили держать
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • В каком жилье вы предпочли бы жить?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный как жертва и герой
Навальный как жертва и герой
20.01.2021
Навальный рассказал о роскошном "дворце Путина" под Геленджиком за 100 миллиардов рублей
Навальный рассказал о роскошном "дворце Путина" по...
19.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему суд над Навальным провели с вопиющими нарушениями? (0)
Навальный как жертва и герой (0)
Установлен прожиточный минимум, на который все равно не прожить (1)
Навальный рассказал о роскошном "дворце Путина" под Геленджиком за 100 миллиардов рублей (10)
На ВДНХ установят две фигуры Берии (4)
Почему Навального держат под стражей за попытку вернуться? (8)
Преступное селфи (6)
Почему ответом губернатора активисту стал арест? (1)
Шувалова об отношениях с Навальным (3)
А с чего в Москве прикрыли крещенские купания? (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Ролик по оргвопросам: как правильно подписываться на эксклюзив и на книгу о Солженицыне
Дарья Митина Дарья Митина: Кино-говно
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А почему бы не иметь собственный Лувр?
Дарья Митина Дарья Митина: А мы кое-что задумали;)
Михаил Делягин Михаил Делягин: Фактчекинг и Солженицын
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss