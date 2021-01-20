Установлен прожиточный минимум, на который все равно не прожить

Величину прожиточного минимума на 2021 год установили в столице, она составляет в расчете на душу населения 18 029 рублей, соответствующее постановление правительства города подписал мэр Москвы Сергей Собянин: «Для трудоспособного населения — 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля», — говорится в документе.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения за третий квартал прошлого года в Москве также был на уровне 18 029 рублей. Видимо, цены за год совсем-совсем не изменились?

В РФ в этом году прожиточный минимум составил 11 653 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для несовершеннолетних — 11 303 рубля, а для трудоспособных граждан — 12 702 рубля.

Ясно, что Москва - это не Россия. Но общее - имеется. И там, и здесь на прожиточный минимум прожить невозможно.

Ну и совсем смешно с разницей в прожиточном минимуме пенсионеров и "работающих". Скажем, при начислении мне пенсии числят как работающего, то есть никаких надбавок московских, ничего, голый прожиточный минимум для пенсионеров. Зато мой минимум исчисляется так, будто я не работаю - сижу дома и грызу гречку.

В общем, совершенно неразумно и несправедливо, а возмущения особого не вызывает, потому что ним так, ни сяк на эти деньги прожить невозможно. А так за пенсию даже спасибо, я с нее как раз рассчитываюсь за квартиру, за коммунальные и телефон - вот на это в аккурат и хватает. Питание ни так, ни эдак не входит. Ну и ходить предпочтительно голым или в собственных обносках прежней поры...

Вот всем этим собяниным и раковым неужели самим не совестно называть эти гроши "прожиточным минимумом", прекрасно понимая, что он совершенно непрожиточный?

И ведь денег в государственном бюджете до черта!

Вот вчера побывал в выставочном комплексе "Новый Иерусалим" на экспозиции картин разных Брейгелей. Частоне собрание Майергаузов, 160 работ. Сто шестьдесят! Каждой по 500 лет или более того. Частное собрание.

Да-да, Питер Брейгель-младший, «Пейзаж с конькобежцами и ловушкой для птиц», который даже в кино снимали, например, в "Мельнице и кресте" с Рутгером Хауэром...

Полное, абсолютное восхищение - это касательно самих работ. Но интересно же,как это так получилось, что все это оказалось в частных руках?

Кто такие эти Мауергаузы? Наследники европейского аристократического дома? Потомки великих коллекционеров прошлого?

А вот и нет! Очень скромные люди, всего лишь на 46-м месте в рейтинген владельцев семейных бизнесов.

46. Семья Мауергаузы

Суммарный капитал $ 0,22 млрд

Основные активы — CorpInvest Inc., «ТЦ-девелопмент

Мауергауз Алексей Юрьевич

Экс-владелец торговой сети «Патэрсон»

Личный капитал $ 0,11 млрд

Мауергауз Константин Юрьевич

Экс-владелец торговой сети «Патэрсон»

Личный капитал $ 0,11 млрд

Вот Константин Юрьевич с капиталом всего-то в $ 0,11 млрд может позволить себе коллекцию картин в 160 полотен старых голландских мастеров.

Честно говоря, личный капитал на фоне таких сокровищ выглядит недооцененным. Это ж не картины старых соыветских художников, которые пусть задорого, но можно купить у родственников, друзей, в союзах художников, частных галереях... Но работы старых голландских мастеров - это в основном только на аукционах, причем перворазрядных. И работы буквально легендарные - это очен, очень большие деньги.

Черт, а что же могут себе позволить обладатели первой десятки мест в этом рейтинге? Собственный Лувр?

А в это время абсолютно нищие люди сидят и думают, как им прожить на тот минимум, который им определили власти. Они ьтоже хотят пищи духовной, но у них сегодня и с телесной пищей как-то не складывается. Не хватает.

И вот посмотрите на людей в Голландии 500 лет назад - и сравните с сегодняшними нашими пенсионерами. Не правда ли, голландцы выглядят упитанней и благополучней?

А.Б.