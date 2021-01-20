Навальный как жертва и герой

Вы судью по вызову продлевать будете?

Я уже столько раз выражал сомнения, что Навальный не вернётся в Россию, что как-то уже обязан прореагировать на его приезд и на этот маразм с арестом Навального.

Ну и попробовать понять, зачем это всё сделано?

Смотрите: явка куда-либо – это преступление? Ведь юристом не надо быть, чтобы понимать, что в течении уловного срока нельзя совершать преступление, так при чём тут то, явился Навальный куда-то или нет, даже если бы он был здоров и его местонахождение был неизвестно? Кому это надо? В СССР, в котором условное наказание широко применялось, вообще не было требований к условно осуждённым являться хоть куда, даже в милицию, а не то, что в какой-то УФСИН, которого в СССР и духу не было.

Как объяснить растерянность Кремля - тех же Пескова и Лаврова иначе, чем тем, что и они, судя по их растерянному вяканию, и сами не понимают происходящее?

Значит инициатива идёт от американских кукловодов Кремля, но зачем этот тупой арест Навального нужен кукловодам тех же Лаврова и Пескова? Какая выгода американцев в этом тупом и незаконном аресте?

В результате (хотя я и не люблю это делать) попытался устно ответить на все эти вопросы и наговорил почти полчаса «Красному радио».

А потом, на день отложив тему прививок, решил предложить это интервью и вам.