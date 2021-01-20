Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Навальный как жертва и герой

Опубликовано 20.01.2021 в разделе комментариев 0

Вы судью по вызову продлевать будете?

Я уже столько раз выражал сомнения, что Навальный не вернётся в Россию, что как-то уже обязан прореагировать на его приезд и на этот маразм с арестом Навального.

Ну и попробовать понять, зачем это всё сделано?

Смотрите: явка куда-либо – это преступление? Ведь юристом не надо быть, чтобы понимать, что в течении уловного срока нельзя совершать преступление, так при чём тут то, явился Навальный куда-то или нет, даже если бы он был здоров и его местонахождение был неизвестно? Кому это надо? В СССР, в котором условное наказание широко применялось, вообще не было требований к условно осуждённым являться хоть куда, даже в милицию, а не то, что в какой-то УФСИН, которого в СССР и духу не было.

Как объяснить растерянность Кремля - тех же Пескова и Лаврова иначе, чем тем, что и они, судя по их растерянному вяканию, и сами не понимают происходящее?

Значит инициатива идёт от американских кукловодов Кремля, но зачем этот тупой арест Навального нужен кукловодам тех же Лаврова и Пескова? Какая выгода американцев в этом тупом и незаконном аресте?

В результате (хотя я и не люблю это делать) попытался устно ответить на все эти вопросы и наговорил почти полчаса «Красному радио».

А потом, на день отложив тему прививок, решил предложить это интервью и вам.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • В каком жилье вы предпочли бы жить?:
Результаты
Интернет-ТВ
Навальный как жертва и герой
Навальный как жертва и герой
20.01.2021
Навальный рассказал о роскошном "дворце Путина" под Геленджиком за 100 миллиардов рублей
Навальный рассказал о роскошном "дворце Путина" по...
19.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему суд над Навальным провели с вопиющими нарушениями? (0)
Навальный как жертва и герой (0)
Установлен прожиточный минимум, на который все равно не прожить (1)
Навальный рассказал о роскошном "дворце Путина" под Геленджиком за 100 миллиардов рублей (10)
На ВДНХ установят две фигуры Берии (4)
Почему Навального держат под стражей за попытку вернуться? (8)
Преступное селфи (6)
Почему ответом губернатора активисту стал арест? (1)
Шувалова об отношениях с Навальным (3)
А с чего в Москве прикрыли крещенские купания? (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Ролик по оргвопросам: как правильно подписываться на эксклюзив и на книгу о Солженицыне
Дарья Митина Дарья Митина: Кино-говно
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: А почему бы не иметь собственный Лувр?
Дарья Митина Дарья Митина: А мы кое-что задумали;)
Михаил Делягин Михаил Делягин: Фактчекинг и Солженицын
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss