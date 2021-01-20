Почему суд над Навальным провели с вопиющими нарушениями?

Строго говоря, то, что происходило в химкинском ОВД судом и не было, и это было с самого начала понятно всем. Так зачем именно так? Ведь можно было как минимум доехать до здания Химкинского суда и там провести все более-менее правдоподобно...

Хотя, конечно, в первую очередь вызывает вопросы подсудность Химкинскому суду дела Навального. Это не просто другой суд - это суд в другом субъекте Федерации, исходя из конституционного принципа федерализма - в другом государстве!

Скажем, если бы по погоде самолет с Навальным посадили в Грозном, разве мог его судить Грозненский суд? А по правовому статусу в отношении москвича Навального химкинский и грозненский суды абсолютно аналогичны - ни тому, ни другому он не подсуден! Он не проживает в Подмосковье, события, связанные с делом "Ив Роше", никак не связаны с Московской областью, и отбывание условного срока - тоже.

Даже аэропорт Внуково, куда должен был сесть самолет с Навальным, находится на территории Москвы - и получается, его насильственно перевезли в другой субьект Федерации, где и осудили.

Далее, проведение выездного суда в помещении ОВД прямо противоречит конституционному принципу разделения властей - полиция это исполнительная власть, и она отделена от судебной, в том числе и физически - у судов в РФ есть отдельные здания, и даже порядок в них поддерживает не полиция, а судебные приставы. Полицейский не имеет права вмешиваться в судебный процесс.

Кстати, существует механизм дистанционного рассмотрения дела, где подсудимый может находиться где угодно, а его участие обеспечивается через видеосвязь. Такие возможности в здании суда имеются. Но ими не стали пользоваться, а устроили как бы выездное заседание суда.

Но, оказавшись в полиции, судья оказывается уже не в независимом положении, а становится целиком и полностью зависима от исполнительной власти. Что подтверждается показаниями того же Навального, чье общение с адвокатами происходило в присуствии сотрудников полиции, да еще и с видеорегистраторами.

Мало того, что отдел полиции не приспособлен для ведения судопроизводства, это еще и прямо незаконно.

Третье - предъявление полномочий.

Всякое заседание суда начинается с предъявления присуствующими своих документов секретарю суда, которая вносит это в специальный журнал. По смыслу секретарь суда и удостоверяет полномочия присуствующих - подсудимого, адвокатов, свидетелей. Полномочия судьи секретарь не проверяет, поскольку это бессмысленно - судья ведет дела в помещении, закрепленном за ней, на двери висит табличка с фамилией судьи, и все присутствующие понимают, кто сидит перед ними в мантии. То же касается и секретаря суда, на которой лежит важнейшая функция - удостоверить личности присуствующих.

Но в помещении ОВД нет табличек с фамилиями судей и секретарей суда. То есть по смыслу, судья Морозова должна была предъявить свои документы, удостоверяющие, что она, во-первых, Морозова, а во вторых - судья. Но как-то без этого обошлись, хотя подсудимый Навальный вполне мог не знать, что женщина в мантии и в медицинской маске и есть судья.

Тоже касается и секретаря суда. Она удостоверяет личности присутствующих, но кто удостоверит ее личность? Полиция на это не имеет права - она в судебном процессе не участвует. Так кто удостоверяет личность удостоверяющего? Получается, что никто!

Что мы имеем?

В неположенном месте, в совершенно другом субъекте Федерации некие неизвестные люди в медицинских масках вынесли приговор Навальному. Личность которого в том процессе также не была установлена должным образом.

Дальше можно уже ничего не разбирать...

А.Б.