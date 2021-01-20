Посмотрел, и даже почитал.

Навальный рассказал о роскошном "дворце Путина" под Геленджиком за 100 миллиардов рублей

Ничего удивительного.

Посмотрел разные посты на эту тему.

Нет, Путин не сошел с ума. Нет, он не обезумел от жадности. Был бы на его месте какой-нибудь Пупкин, было бы то же самое.

В России формируется сословное общество. В таком обществе первый среди равных в высшем сословии должен иметь внешнее подтверждение своего превосходства.

Николай Кровавый, был не только "хозяином земли русской", но и имел больше, чем любой аристократ, землицы в личной собственности.

Самые богатые дворцы, лучшие коллекции алмазов и картин. И даже лучшую коллекцию автомобилей. Хотя и не заморачивался всем этим, а любил простые развлечения, типа охоты в парках на кошек и ворон или колку дров.

Людовик XIV в начале своего правления столкнулся с тем? что у него? "Короля - Солнца", есть подданный если не по богатству, то по роскоши не уступающий ему. В 1661 году король, посетив дворец своего министра финансов Фуке, удостоился сказочного приёма. Это послужило последним доводом к аресту ведшего самый роскошный во Франции образ жизни Фуке - по приказу короля, лейтинантом королевских мушкетёров д'Артаньяном. А Людовик озаботился созданием Версаля и самого раскошного двора в Европе.

Путин имеет противоречивый оброз. С одной стороны, бункерного сидельца, таскающего на мероприятия небольшой термос, из которого он лично наливает себе воду, а с другой - роскошный образ жизни с самым шикарным поместьем в Европе.

Видимо эти оба образа правдивы, и возможно он, сидя в своём поместье с гигантской обслугой, спит не в королевской спальне, а в маленком бункере под поместьем.

Можно было бы посочувствовать ему? Нет, ведь именно он в начале нулевых, имея все шансы на преображение страны и изменения в ней, потратил эти годы на поддержку и развитие существующей системы и обогащение узкой социальной группы.

Очевидно, что эта система нежизнеспособна и даже не ведёт, а уже привела в тупик страну, и её надо менять. Но вместо преодоления тупика в развитии и отсутствие будущего у страны, нынешняя элита озобочена другим крайне важным и ключевым для неë вопросом. Вопросом о передаче по наследству богатства и власти следующему поколению "эффективных собственников" и завершением формирования сословного общества. Но это отдельная тема.