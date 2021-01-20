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Московский листок

Украинские менты застрелили человека просто так

Опубликовано 20.01.2021 в разделе комментариев 1

убийство террор
Украинские менты застрелили человека просто так

Жуткая и дикая история в эти выходные произошла на украинской части Донбасса, на окраине поселка Сартана близ Мариуполя. Там полиция застрелила человека при крайне, крайне "мутных" обстоятельствах. И, судя по всему, сейчас правоохранители пытаются избежать наказания.

 

Убитый - местный бизнесмен, основатель крупного рынка и бывший замглавы горисполкома, 65-летний Владимир Мигоцкий. А изначально, с утра, в полиции заявили, что якобы уличили группу лиц в незаконной вырубке леса (для понимания, под Мариуполем и вырубать-то нечего). Якобы один из "лесорубов" хотел скрыться на автомобиле и совершил наезд на полицейского. После чего полицейские применили огнестрельное оружие и смертельно ранили водителя.

 

Вот только в этой версии есть нестыковка. Потому что из заявления полиции можно сделать вывод, что речь об одном человеке. В то время как якобы "пытавшийся скрыться" и якобы "наехавший на полицейского" - это разные люди, сын и отец. И сын погибшего рассказал совсем другую версию, из которой следует, что пьяные полицейские просто так застрелили человека и сейчас лепят "официальную" версию. И рассказывают о наезде, которого не было, чтобы избежать ответственности.

 

Приказ стрелять отдал заместитель начальника Кальмиусского райотдела полиции Мариуполя. Убили первым же выстрелом. К трезвости полицейских у сына убитого есть вопросы - он говорит о запахе перегара от правоохранителей.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7772 написал 20.01.2021 08:45
самые лучшие полицейские у режима карлика?
или у режима таракана еще лучше?
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