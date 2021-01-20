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Московский листок

За волшебной водой. Но под присмотром. Россия, XXI век

Опубликовано 20.01.2021 автором в разделе комментариев 1

путин выборы царь кремль
За волшебной водой. Но под присмотром. Россия, XXI век

Наглядная иллюстрация нарушения указа Собянина. Во-первых, массовое мероприятие. Во вторых, где хотя бы соцдистанция. А потом удивляются возросшему числу заболевших.

Полиция никого не штрафует.

Бог дал, бог взял.

От редакции: Надо сказать, крещенские купания в Москве все же в последний момент отменили.

А с чего в Москве прикрыли крещенские купания?

Трудно сказать, из соображений карантинных мер или чтобы народ, подвыпив и взбодрившись ледяной водичкой не пошел освобождать Навального или еще как выражать недовольство режимом царя Ирода...

А вот в Подмосковье и окрестных областях ничего не отменяли, и как минимум один купающийся в 20-градусный мороз нашелся.

Это Нило-Столбенская пустынь, в Тверской губернии. От Путина даже пар не идет, хоть на улице и трескучий мороз.  Законы природы оказываются посрамлены пред лицом властителя Земли Русской...

А вы, маловерные, боитесь волшебной воды набрать, окропить ей что попало и тем победить и пандемию, и мировой заговор...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Ка-Се написал 20.01.2021 09:35
Дык он в декорации купается. Ну какой пар может быть в бункере.
Только от перегретой воды в "купели"
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