Правительственный сброд не даёт пути развитию

Государственная дума приняла бюджет на 2021 год и на последующие два. Практически на все отрасли идёт бюджетное сокращение. Значит нет денежных средств, а потоки за пределы страны никто остановить не желает. Такова политика Кремля. Новый премьер произвёл некоторые перестановки в правительстве. Что - нибудь меняется в развитии страны? Ничего не меняется, политика та же.

Десятки раз писал, что бывший бухгалтер ставший министром здравоохранения Т.Голикова произвела разгром здравоохранения и получила повышение, теперь от правительства курирует здравоохранение. Министром назначен профессионал - доктор медицинских наук .М.Мурашко. Как вы думаете, читатель, о чём может говорить Мурашко с Голиковой? Думаю только о гинекологии, потому что он доктор по этой части. Такое же положение и по разваленному сельскому хозяйству. То что продаём пшеницу ни о чём не говорит. Всё что касается сельского хозяйства закупаем у наших врагов, начиная от семенного материала и кончая техникой. Почему так происходит? Да потому что министром назначен банкир. Его задача не продешевить то, что продаём. Ну откуда ему знать, что надо восстановить селекционные станции, которые с 1918 года работали над созданием сельскохозяйственных культур для нашего климата. Бандитски - воровской капитализм посчитал это излишнем.

Как будут чиновники работать на Россию если только в правительстве 8 человек имеют либо вид на жительство, либо постоянное место жительства за пределами России, в том числе и Голикова? Пять губернаторов и 22 члена Совета Федерации, в том числе сенатор Клишас. Большинство из них миллионеры. Президент об этом не знает, не знает и Мишустин? Когда же этот бардак кончится? Но ведь в стране возражающих нет, хотя президент говорил, что на государственных должностях не должно быть чиновников с двойным гражданством. Президент очень много чего наговорил и ещё скажет, но всё это не имеет никакого значения в судьбе страны. Он только говорит, но ничего не делает, как и лидер КПРФ.Я в десятый раз пишу, что власть (президент, премьер) над народом просто издеваются, но мы ничего не замечаем и даже хлопаем после их выступлений.

Продолжу комментировать обращение Л.Ивашова к народу России. "Не надо рассчитывать на то, что другие сделают за вас всё, что нужно. И не надо говорить "Я в этом не разбираюсь" - разберитесь. Не говорите "У меня нет времени, я работаю" вам точно так же, как и всем, грозит смертельная опасность. Уясните для себя простую истину -НИКТО ВАШИХ ДЕТЕЙ НЕ ЗАЩИТИТ. СЕЙЧАС ОТ КАЖДОГО ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ НАРОДА И СТРАНЫ. И ещё один важный момент необходимо понять - у нас уже нет возможности быть прежними. Не получится так, чтобы мир изменился, а мы остались такими же, как и были. Мы должны мужать и крепнуть. Кстати, именно враги заставляют нас быть активнее, умнее, сильнее и увереннее в себе".

Мы смирились с тем, что цены на сахар и подсолнечное масло всё -таки подорожали. Подорожало и всё остальное. И вот новый заместитель премьера правительства А.Новак, как и другие чиновники, рассказывает о ценах на моторное топливо. "Цена бензина зависит напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения. И что? Наша зарплата не зависит от конъюнктуры рынка труда. Такой же зарплаты как в России нет ни в одной развитой стране мира. Почему же вы с зарплатой не сравниваете? Или вы имеете ввиду свою зарплату? Так и покупайте по рынку, а нам предоставьте цены согласно зарплат. Новак имеет ввиду спрос и предложение на мировом рынке. Какое дело народу до мирового рынка? Деньги то вы всё равно разворовываете и до народа они не доходят. Вспомните заявление Зюганов на заседании думы. "18 миллиардов долларов от продажи нефти Германии до Москвы не дошли, исчезли по дороге". И что вы сделали? Промолчали. Я могу предположить , что часть попала случайно в ваш карман - вы же тогда были министром энергетики? Зачем вы нервируете народ бестолковым высказыванием? Вообще в России есть толковые министры? Толковых нет не только министров, но и берите повыше. В конце прошлого года два сотрудника ФСО покончили жизнь самоубийством. Говорят от переработки. Если это так, то кто же им устроил такой график? Значит и на самом верху сотрудников не считают за людей, превратив в батраков.

Глава минтруда а.котяков уточняет указ президента о выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. Одним родителям будут платить 50 % от суммы прожиточного минимума данного региона, другим - 75%, а самым бедным 100%. Вот и разберись, если прожиточный минимум будут брать за два квартала прошлого года. А цены начали пляску в конце прошлого года и продолжают сейчас. Разжиревший дядя боится переплатить родителям на детей, возможно думает, что ему не хватит. Смотрите, граждане страны, министр считает рубли, как бы не переплатить нищему народу. А вот десять олигархов и как правило друзей президента имеют 147,6 миллиардов долларов за пределами России. Значит им не переплатили, они на законном основании заработали такие суммы, обобрав тех же родителей на предприятиях, которые получили на преступных аукционах. До них вам, котяков не добраться. (Я специально пишу фамилию с маленькой буквы).

А как живут сами чиновники? Например, в Оренбургской области вице - губернатор В.Баширова задержана за присвоение квартиры, стоимостью 6 миллионов рублей. Сама имеет две квартиры, два жилых дома, два участка земли и два авто. Видно чётное число недвижимости ей не понравилось. И это не всё. Воруют и другие чиновники Оренбуржья по 100 миллионов рублей на двоих. Одному же сразу не унести. Тяжело и заметно. Так вот суд одного отпустил под залог в размере 1, 4 миллиона рублей, о другом пока думает. И такова политика по всей стране. Может котяков не согласится? Да это не его профессиональная проблема, но деньги - то воруют у нарда. За время бандитски - воровского капитализма из страны вывезено триллионы долларов, но от этого зарплата чиновников не стала меньше, наоборот президент поднимает зарплату сразу по 10 %. Антон, вы хорошо помните как называется ваша должность? Напомню - министр труда и социальной защиты. Как понимать - министр труда? В стране катастрофа с безработицей. Росстат боится публиковать. И что вы сделали? Никакого труда нет и вас надо сократить без пособий. Вы как коммунисты в думе являетесь просто балластом. Однако балласт для народа не дешёвый. И кого же вы защитили? В чём вы видите социальную защиту? Вы даже не помните, что это такое. Вы все в правительстве сидите под колпаком Кремля и не дышите когда встречаетесь с президентом. У вас одна проблема, как подольше удержаться на доходном месте. Вы свою зарплату сравниваете с прожиточным минимумом для народа и каков результат? И почему ваша зарплата никак не обосновывается на прожиточном минимуме? Вы что работаете не в России и не на Россию? У вас вообще совесть есть? 12 тысяч семьсот и миллион?